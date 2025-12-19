Edenred annule 2,92 mlns de ses propres actions

Edenred SE EDEN.PA :
* RÉDUCTION DU CAPITAL PAR VOIE D’ANNULATION D’ACTIONS PROPRES
* RÉDUCTION DU CAPITAL SOCIAL PAR VOIE D’ANNULATION DE 2.916.481 ACTIONS AUTODÉTENUES REPRÉSENTANT 1,22% DU CAPITAL SOCIAL
* CES ACTIONS ONT ÉTÉ RACHETÉES ENTRE LE 23 JUIN 2025 ET LE 10 DÉC 2025 (INCLUS), DANS LE CADRE DU RACHAT D’ACTIONS ANNONCÉ LE 8 MARS 2024
* A L’ISSUE DE CETTE ANNULATION D’ACTIONS, LE CAPITAL SOCIAL S’ÉLÈVE À 473.949.166 EUROS DIVISÉ EN 236.974.583 ACTIONS DE 2 EUROS DE NOMINAL
