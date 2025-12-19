 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Edenred annule 2,92 mlns de ses propres actions
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 08:38

Edenred SE EDEN.PA :

* RÉDUCTION DU CAPITAL PAR VOIE D’ANNULATION D’ACTIONS PROPRES

* RÉDUCTION DU CAPITAL SOCIAL PAR VOIE D’ANNULATION DE 2.916.481 ACTIONS AUTODÉTENUES REPRÉSENTANT 1,22% DU CAPITAL SOCIAL

* CES ACTIONS ONT ÉTÉ RACHETÉES ENTRE LE 23 JUIN 2025 ET LE 10 DÉC 2025 (INCLUS), DANS LE CADRE DU RACHAT D’ACTIONS ANNONCÉ LE 8 MARS 2024

* A L’ISSUE DE CETTE ANNULATION D’ACTIONS, LE CAPITAL SOCIAL S’ÉLÈVE À 473.949.166 EUROS DIVISÉ EN 236.974.583 ACTIONS DE 2 EUROS DE NOMINAL

Texte original nNDL7sPTvQ Pour plus de détails, cliquez sur EDEN.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

EDENRED
19,1800 EUR Euronext Paris +0,81%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank