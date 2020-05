Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred annonce l'acquisition du portefeuille de clients de Cooper Card au Brésil Reuters • 13/05/2020 à 09:24









PARIS (Reuters) - Edenred a annoncé mercredi l'acquisition du portefeuille de clients de Cooper Card au Brésil. "Implantée depuis 2003 dans l'Etat du Paraná, Cooper Card y commercialise des avantages aux salariés dédiés à l'alimentation. Ce portefeuille crée une forte complémentarité géographique avec le portefeuille de clients existants d'Edenred et renforce sa position sur le marché des avantages aux salariés au Brésil", dit le groupe dans un communiqué, sans préciser le montant de la transaction. En 2019, l'activité d'avantages aux salariés de Cooper Card a généré un chiffre d'affaires de 25 millions de reais brésiliens (3,9 millions d'euros), ajoute-t-il. (Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées EDENRED Euronext Paris -0.74%