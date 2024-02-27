Edenred affiche un EBITDA annuel de €1,08 milliard, juste au-dessus des attentes

Edenred SE EDEN.PA :
* EBITDA 2023 EUR 1,09 MDS VERSUS EUR 1,08 MDS (CONSENSUS EDENRED)
* CA TOTAL 2023 EUR 2,51 MDS VERSUS EUR 2,51 MDS (CONSENSUS EDENRED)
* DIVIDENDE PROPOSÉ DE 1,10 EURO PAR ACTION, EN HAUSSE DE 10%
* CONFIRME SES OBJECTIFS 2024 : CROISSANCE ORGANIQUE DE L’EBITDA SUPÉRIEUR À +12%
* CONFIRME SES OBJECTIFS 2024 : TAUX DE CONVERSION FREE-CASH-FLOW / EBITDA SUPÉRIEUR À 70%
* FREE CASH-FLOW À FIN D'ANNÉE À 905 MILLIONS D’EUROS
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 2023 EUR 267 MLNS VERSUS EUR 386 MLNS IL Y A UN AN
* AU 31 DÉCEMBRE 2023, LA DETTE NETTE S’ÉTABLIT À EUR 1 100 MLNS VERSUS EUR 307 MLNS À FIN DÉCEMBRE 2022
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(Rédaction de Gdansk)
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