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Edenred affiche un EBITDA annuel de €1,08 milliard, juste au-dessus des attentes
information fournie par Reuters27/02/2024 à 07:10

Edenred SE EDEN.PA :

* EBITDA 2023 EUR 1,09 MDS VERSUS EUR 1,08 MDS (CONSENSUS EDENRED)

* CA TOTAL 2023 EUR 2,51 MDS VERSUS EUR 2,51 MDS (CONSENSUS EDENRED)

* DIVIDENDE PROPOSÉ DE 1,10 EURO PAR ACTION, EN HAUSSE DE 10%

* CONFIRME SES OBJECTIFS 2024 : CROISSANCE ORGANIQUE DE L’EBITDA SUPÉRIEUR À +12%

* CONFIRME SES OBJECTIFS 2024 : TAUX DE CONVERSION FREE-CASH-FLOW / EBITDA SUPÉRIEUR À 70%

* FREE CASH-FLOW À FIN D'ANNÉE À 905 MILLIONS D’EUROS

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 2023 EUR 267 MLNS VERSUS EUR 386 MLNS IL Y A UN AN

* AU 31 DÉCEMBRE 2023, LA DETTE NETTE S’ÉTABLIT À EUR 1 100 MLNS VERSUS EUR 307 MLNS À FIN DÉCEMBRE 2022

Pour plus de détails, cliquez sur EDEN.PA

(Rédaction de Gdansk)

Dividendes
Résultats d'entreprise

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EDENRED
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SODEXO
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