Edenred: a réalisé une réduction de son capital

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration réuni le 18 octobre 2024, sur autorisation de l'Assemblée générale du 07 mai 2024, a décidé à l'unanimité de procéder à la réduction du capital social de Edenred SE par voie d'annulation de 1 075 011 actions autodétenues représentant 0,44% du capital social.



Ces actions ont été rachetées entre le 12 septembre et le 11 octobre 2024, dans le cadre de l'opération de rachat d'actions annoncée le 8 mars 2024.



A l'issue de cette annulation d'actions, le capital social d'Edenred SE s'élève à 488 021 172 euros divisé en 244 010 586 actions de 2 euros de nominal.





