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EcoVadis maintient sa médaille de platine pour Vallourec
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 07:20

Vallourec annonce le renouvellement de sa médaille de platine décernée par EcoVadis, avec une note de 86 sur 100 qui conforte sa place dans le top 1% des entreprises mondiales évaluées par ce spécialiste mondial de l'évaluation RSE.

"Ce résultat témoigne de la maturité et de la progression constante du groupe, qui affiche une hausse de 8 points en trois ans par rapport à son score de 78 obtenu en 2023", met en avant le fabricant français de tubes sans soudure.

À ce jour, plus de 130 000 entreprises à travers le monde ont été évaluées par EcoVadis, dont la méthodologie porte sur quatre piliers fondamentaux : environnement, social & droits humains, éthique et achats responsables.

Les notations d'EcoVadis reposent sur des standards internationaux en matière de développement durable, et offrent une analyse factuelle des performances ainsi qu'une feuille de route concrète pour guider l'amélioration continue.

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