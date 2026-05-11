L'armateur CMA CGM consolide sa présence africaine avec un accord de partenariat au Kenya

( AFP / MARTIN BERNETTI )

L'armateur français CMA CGM a signé dimanche avec le gouvernement kényan un "accord de partenariat stratégique" pour développer des infrastructures logistiques et de transport, pour un montant de 700 millions d'euros, a annoncé le président français depuis Nairobi.

"Les entreprises françaises investissent et croient dans le potentiel du Kenya. CMA CGM (...) vient de s'engager à (...) un investissement de 700 millions d'euros" en vue du développement d'un terminal portuaire à Mombasa pour accueillir de grands navires porte-conteneurs, a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse avec son homologue kényan.

"Nous avons (...) signé un accord créant une joint-venture (coentreprise) pour développer et financer des infrastructures en matière de logistique et de port", a dit le président kényan, William Ruto.

Cet accord intervient au deuxième jour d'une tournée africaine du président français qui est arrivé dimanche au Kenya, pays anglophone qu'il considère emblématique d'une "relation refondée" de la France avec l'Afrique. Il s'est entretenu avec M. Ruto, avant d'assister à la signature d'accords entre des entreprises françaises et kényanes.

- "Hubs régionaux" -

Au total "aujourd'hui, nous avons signé pour plus d'un milliard d'euros d'investissements", s'est réjoui M. Macron, évoquant notamment, outre CMA CGM, un investissement du développeur de projets d'infrastructures Meridiam qui "va agrandir la seconde ferme éolienne du pays à hauteur de 225 millions d'euros".

La signature de l'accord entre CMA CGM et le gouvernement kényan fait suite à l'inauguration, le 23 avril 2026 à Abidjan, du bureau régional Afrique de l'armateur français: elle positionne le Kenya - où le groupe est présent depuis 2005 - "comme une porte d'entrée régionale majeure pour l'Afrique de l'Est et centrale" et marque "une nouvelle étape dans la stratégie du groupe sur le continent", souligne CMA CGM dans un communiqué.

L'objectif est de "répondre à la croissance des flux de la chaîne d'approvisionnement vers et depuis" l'Afrique de l'Est et centrale, ainsi que la logistique terrestre et la gestion du fret, précise-t-il.

Ce partenariat stratégique "cherchera des solutions d'investissement conjointes pour améliorer la compétitivité et renforcer l'intégration de la région dans les routes commerciales mondiales", grâce à des infrastructures kényanes renforcées.

Présent en Afrique depuis plus de 50 ans, le groupe CMA CGM (54,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025) poursuit sur ce continent une stratégie notamment basée sur le "développement de hubs régionaux", avec pour visée de sécuriser les routes commerciales africaines, au-delà des seuls ports.

Le groupe est actuellement impliqué dans l'exploitation de neuf terminaux à conteneurs à travers le continent. Il est notamment présent au Cameroun, sur le terminal à conteneurs de Kribi, au Nigeria, dans le port en eau profonde de Lekki, mais aussi au Congo (terminal de Pointe-Noire), au Maroc (terminal de Nador West Med, dans le nord) et en Egypte (Sokhna, en mer Rouge).

CMA CGM, troisième transporteur mondial de marchandises en conteneurs - derrière l'italo-suisse MSC et le danois Maersk - exploite plus de 700 porte-conteneurs sur les océans du globe et dessert plus de 420 ports. Il est présent dans 177 pays et emploie au total quelque 160.000 personnes.