Ecoslops voit ses revenus bondir de 21% au premier semestre 2026

La cleantech spécialisée dans la valorisation des résidus pétroliers maritimes tire profit de la hausse des prix des produits raffinés, malgré un carnet de production temporairement ralenti par la maintenance.

Ecoslops a annoncé avoir réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 millions d'euros au premier semestre 2026, marquant une progression de 21% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette dynamique positive est entièrement attribuable à sa division phare, l'activité Produits raffinés.

L'effet prix compense la baisse des volumes

Le marché pétrolier s'est nettement réorienté à la hausse au cours du semestre sous l'effet du conflit au Moyen-Orient. En monnaie européenne, le prix du baril a enregistré une hausse moyenne de 15% entre le premier semestre 2025 et le premier semestre 2026, cachant toutefois de fortes disparités (une baisse de 23% sur la période janvier/février suivie d'un vif rebond de 38% entre mars et juin).

Surfant sur cette tendance, l'activité Produits raffinés d'Ecoslops affiche une croissance de 25%.

En raison d'opérations de maintenance anticipées par rapport à l'an dernier, les volumes produits par le groupe ont reculé de 14%, s'établissant à 11 264 tonnes contre 13 038 tonnes un an plus tôt. La direction précise toutefois que ce décalage technique devrait être intégralement résorbé dès la fin du mois de juillet 2026.

Bilan : un besoin en fonds de roulement sous pression

Du côté des éléments financiers, la trésorerie du groupe affichait 3,8 millions d'euros au 30 juin 2026. Ce montant intègre une avance conditionnée de 0,8 million d'euros sur des subventions d'investissements qui devront être remboursées au cours du second semestre, portant la trésorerie nette disponible à 2,9 millions d'euros.

Enfin, l'endettement net de l'entreprise a augmenté sur les six premiers mois de l'année, passant de 11,9 millions d'euros au 31 décembre 2025 à 13,6 millions d'euros à la clôture du semestre. Cette hausse s'explique principalement par le gonflement de 1,2 million d'euros du besoin en fonds de roulement (BFR), directement corrélé au niveau élevé des cours du pétrole en fin de période.