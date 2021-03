Ecoslops : Un premier contrat de vente, pour une valeur proche de 5M€, signé avec Valtech Energy au Cameroun pour le Mini P2R, qui devient « Scarabox® »

Paris, le 16 mars 2021



Ecoslops est heureuse d'annoncer la signature d'un premier contrat de vente de son Mini P2R (« Scarabox® »), unité containérisée pour la revalorisation des huiles de vidange et des résidus pétroliers.



Ce contrat, consécutif à la signature d'une lettre d'intention le 24 juin 2020, a été signé avec la société camerounaise Valtech Energy, qui appartient au groupe SCIN (plus de 400 employés dans les secteurs du BTP, du transport et de l'environnement) dirigé par Ismaël NJoya, entrepreneur camerounais établi. Valtech Energy a ouvert avec succès en 2020 une installation MARPOL de réception des déchets pétroliers maritimes dans la zone portuaire de Kribi, nouveau port en eaux profondes du Cameroun inauguré en 2019. Valtech Energy voit comme un développement logique la possibilité de perfectionner sa capacité de traitement des déchets et d'accroitre sa production de produits énergétiques grâce à la solution d'économie circulaire proposée par Ecoslops.



(...)



Lire l'intégralité du communiqué en PDF ci-dessous