ECOSLOPS : RESULTATS SEMESTRIELS 2025

ECOSLOPS – 1 er SEMESTRE 2025

Paris, le 25 septembre 2025 – Ecoslops, la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l'économie circulaire, annonce ses résultats non audités pour le premier semestre de l'exercice en cours, arrêtés au 30 juin 2025 par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 25 septembre 2025.

Chiffre d'affaires globalement stable malgré la baisse des cours pétroliers, compensée par une augmentation des volumes

EBITDA* proche de l'équilibre

Cashflow opérationnel (après investissements) positif

Compte de résultat consolidé au 30 juin 2025 (en k€) - Présentation analytique

(Sur la base des comptes non audités)

en €'000 30/06/2024 30/06/2025 Variation Produits raffinés (P2R) 4 742 4 364 (378) Services portuaires 1 410 1 640 230 Total CA 6 152 6 004 (148) Marge brute 3 685 3 553 (132) Taux de marge brute 59,9% 59,2% Charges de personnel (1 575) (1 619) (44) Charges externes (1 693) (1 836) (143) Impôts & taxes (107) (155) (48) EBITDA 310 (57) (367) Amortissements & Provisions (692) (679) 13 Résultat Financier (520) (338) 182 Impôt société 107 100 (7) Résultat Avant Restructuring (795) (974) (179) Coûts de restructuring du groupe (224) (17) 207 Résultat Net du Groupe (1 019) (991) 28

Sur le premier semestre 2025, le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 6M€, en légère baisse de 2% par rapport au premier semestre 2024.

Dans un contexte de marché plus difficile sur les cours pétroliers (le prix du baril en € a baissé de 16% entre les deux périodes, passant de 77,2€/bbl en 2024 à 65,1€/bbl en 2025), Ecoslops Portugal a réussi à limiter la baisse de son activité Produits raffinés à -8% en augmentant les ventes en volume de 8%, de 10.232 à 11.080 tonnes. La baisse de chiffre d'affaires a également été atténuée par le chiffre d'affaires réalisé sur les services portuaires qui ont quant à eux progressé de 16%.

Le taux de marge brute est à un niveau stable de l'ordre de 59%.

En ce qui concerne les coûts de structure, ces derniers sont passé de 3,4M€ au 30 juin 2024 à 3,6M€ au 30 juin 2025. Cette augmentation provient d'une part de taxes portugaises sur les collectes d'eaux et de déchets (lesquelles sont répercutées aux clients et comprises dans le chiffre d'affaires Services portuaires) et d'autre part par les coûts de maintenance en progression de 0,16M€. A ce titre il convient de préciser que le grand arrêt annuel de maintenance avait été réalisé sur le second semestre 2024 alors qu'il a été anticipé à la fin du premier semestre cette année.

Compte tenu de ces éléments, le groupe enregistre un EBITDA légèrement négatif de 57k€ (contre +310k€ au 30 juin 2024), qui se décompose de la façon suivante :

en €'000 30/06/2024 30/06/2025 Var. k€ Ecoslops Portugal 1 251 863 (388) Ecoslops Paris & Développement (941) (920) 21 EBITDA 310 (57) (367)

Le résultat financier ressort à -338k€, en amélioration de 182k€ vs le premier semestre 2024. Cette amélioration est liée aux nouvelles modalités de l'emprunt BEI, suite à l'avenant signé dans le cadre du réaménagement de la dette.

L'impôt sur les sociétés représente un produit de 100k€ principalement constitué d'un produit d'impôt de 125k€ lié au crédit d'impôt recherche.

Après prise en compte de la fin des coûts de restructuration (du groupe et de la dette), le résultat net du groupe ressort à -991k€, à un niveau identique à l'année précédente.

Bilan consolidé au 30 juin 2025 (en k€)

(Sur la base des comptes non audités)

en €'000 31/12/2024 30/06/2025 Var. k€ Immobilisations Incorporelles 632 514 (118) Immobilisations Corporelles 12 043 11 663 (380) Immobilisations Financières 677 972 295 Actif Immobilisé 13 352 13 149 (203) Stocks & Encours 2 402 1 077 (1 325) Clients 1 188 1 045 (143) Autres Créances 734 598 (136) Impôts différés actif 1 694 1 684 (10) Disponibilités 6 591 5 301 (1 290) CCA & Charges à répartir 888 954 66 Actif circulant 13 497 10 658 (2 839) Total ACTIF 26 849 23 807 (3 042) 31/12/2024 30/06/2025 Var. k€ Capital & Réserves 6 873 3 770 (3 103) Subvention d'investissement 1 267 1 218 (49) Résultat Net - Part du groupe (3 102) (991) 2 111 Capitaux Propres 5 038 3 997 (1 041) Avance conditionnée 838 838 0 Prov. Pour Risques&Charges 125 125 0 Dettes Fin. 17 772 16 442 (1 330) Fournisseurs 1 811 1 146 (665) Dettes fiscales & sociales 568 494 (74) Autres dettes 697 765 68 Dettes d'exploitation 3 076 2 405 (671) Total PASSIF 26 849 23 807 (3 042)

Les éléments notables du bilan arrêté au 30 juin 2025 sont :

Un endettement net stable à 12 M€, la baisse de trésorerie correspondant au montant de remboursement d'emprunts.

La baisse des dettes fournisseurs et du niveau de stock, dont le niveau élevé au 31 décembre 2024 était lié à un import de slops réalisé juste avant la clôture annuelle.

Situation financière et cashflows

Au 30 juin 2025, le Groupe dispose de près de 5,3M€ de trésorerie, dont 4,5M€ de trésorerie disponible (compte tenu de 0,8M€ d'avance conditionnée sur subvention d'investissements) et d'un endettement net de 12,0M€ (inchangé vs le 31 décembre 2024). La variation de trésorerie s'analyse comme suit :

en €'000 30/06/2025 EBITDA * (57) Coûts de restructuring (17) Impôt 113 Subvention viré au résultat (63) Variation du BFR Activité 855 Flux de trésorerie - Activité 831 Acquisition d'immobilisations (195) Variation du BFR Investissements (269) Flux de trésorerie - Investissements (464) Variation d'emprunts France (590) Variation d'emprunts Portugal (499) Intérêts financiers perçus 46 Intérêts financiers payés (607) Flux de trésorerie - Financements (1 650) Variation de trésorerie (1 283) Trésorerie Ouverture 6 579 Trésorerie Clôture 5 296 Variation (1 283)

Le cashflow opérationnel ressort à +0,83M€, imputable à la variation de BFR positive liée à la baisse du niveau de stock et des dettes fournisseurs au 30 juin 2025. Pour rappel, un import de slops avait été effectué juste avant la clôture du 31 décembre 2024.

Le cashflow lié aux investissements s'élève à -0,46M€, et se compose des capex de maintenance usuels dans l'activité du groupe.

Enfin, les opérations liées aux financements se soldent par un décaissement net de 1,65M€, intégrant 1,09M€ de remboursement d'emprunts et 0,6M€ d'intérêts sur emprunts.

Perspectives & développements

Dans un marché des produits pétroliers extrêmement volatile, Ecoslops est concentré sur la réussite des prochaines étapes de son plan stratégique, à savoir :

Renouvellement de la concession dans le Port de Sines avec GALP

Sécurisation moyen terme des approvisionnements de l'unité de Sines

Déploiement de la Scarabox ® (Cameroun, Côte d'Ivoire, autres prospects)

* : EBITDA : Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions

A PROPOS D'ECOSLOPS

Ecoslops fait entrer le pétrole dans l'économie circulaire grâce à une technologie innovante, permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers. La solution proposée par Ecoslops repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer en produits commerciaux de 2ème génération aux standards internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi qu'aux armateurs une solution économique et plus respectueuse de l'environnement.