Ecoslops renforce son engagement en faveur de l’égalité hommes-femmes en signant les Women’s Empowerment Principles (WEPs) des Nations Unies

Paris, le 15 novembre 2021



Ecoslops, la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire, annonce aujourd’hui être signataire des Women’s Empowerment Principles (WEPs).



Ce programme, initiative d’ONU Femmes et du Pacte mondial des Nations Unies, est un ensemble de principes offrant conseil aux entreprises sur la façon de promouvoir l’égalité des sexes et le développement professionnel des femmes. Les WEPs sont basés sur les normes internationales du travail et des droits humains, et s’appuient sur l’intérêt et la responsabilité des entreprises dans l’égalité hommes-femmes.



La signature de ces principes constitue un engagement officiel de la direction et marque le premier jalon de la mise en place du plan 2021-2023 de la société en faveur de l’égalité hommes-femmes au sein du Groupe et de la promotion des métiers de l’industrie auprès des femmes. Ecoslops confirme ainsi sa volonté de faire bouger les lignes et rejoint une communauté de plus de 3 000 entreprises engagées en faveur de l’égalité entre les sexes.



Vincent Favier a déclaré à cette occasion :

(...)



Lire le communiqué en intégralité en PDF ci-dessous