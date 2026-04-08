ECOSLOPS : ECOSLOPS : RESULTATS ANNUELS 2025

Paris, le 8 avril 2026, 18h30 - Ecoslops, la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l'économie circulaire, annonce les résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2025, arrêtés par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 8 avril 2026

Chiffre d'affaires 2025 en progression de 5% malgré des conditions de marché pétrolier moins favorables,

EBITDA 2025 de nouveau positif à +0,3M€,

Trésorerie de 5,2M€ au 31 décembre 2025 et dette nette stable

Compte de résultat consolidé 2025 (en K€) - Présentation analytique

(Sur la base des comptes audités, rapports en cours d'émission)

31/12/2024 31/12/2025 Variation Produits raffinés (P2R) 8 765 8 853 88 Services portuaires 2 739 3 185 446 Total CA 11 504 12 038 534 Marge brute 7 496 7 348 -148 Taux de marge brute 65% 61% -4 pt Charges de personnel -3 336 -3 142 194 Charges externes -3 486 -3 625 -139 Impôts & taxes -259 -269 -10 EBITDA * 415 312 -103 Amortissements/Provisions -1 374 -1 208 166 Résultat Financier -2 399 -1 492 907 Impôt société 490 50 -440 Résultat Net avant restructuring -2 868 -2 338 530 Coûts de restructuring -234 -74 160 Résultat Net Consolidé -3 102 -2 412 690

Le chiffre d'affaires du Groupe a progressé de 5%, passant de 11,5M€ en 2024 à 12,0M€ en 2025. L'activité Services portuaires a progressé de 16%, à 3,2M€, tandis que l'activité Produits raffinés a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de 1%, passant de 8,8M€ à 8,9M€. Cette progression plus limitée de l'activité Produits raffinés est à apprécier au regard de l'évolution négative des cours pétroliers, et de l'US$, en 2025 (le prix moyen du brent étant passé de 73,8€/bbl en 2024 à 60,7€/bbl en 2025, soit -18%). L'unité de Sines a produit sur la période 25.352 tonnes de produits raffinés, contre 21.448 tonnes en 2024, et en a vendu 22.760 tonnes, contre 19.981 l'exercice précédent, permettant ainsi de compenser l'effet prix (-13%) par l'effet volume (+14%).

Le taux de marge brute est en baisse de 4 points du fait de la poursuite du renchérissement du transport maritime ainsi que d'un mix d'achat des slops moins favorable en 2025.

Les dépenses de fonctionnement sont restées contenues, après une baisse prononcée sur les exercices 2023 et 2024.

L'EBITDA* ressort ainsi à +0,3M€, à un niveau proche de celui de l'exercice précédent malgré un contexte de marché plus défavorable.

Le résultat financier est négatif de (1,5)M€. Il intègre une dépréciation complémentaire de (0,8)M€ relative à Valtech Energy qui couvre désormais 100% de l'exposition du groupe sur cette participation minoritaire. Le résultat financier intègre par ailleurs des produits financiers de placement pour 0,1M€ et les intérêts financiers sur emprunts pour un montant de (0,7)M€. Pour mémoire, le résultat financier 2024 bénéficiait d'une reprise de provision de 0,3M€ correspondant aux royalty fees de la BEI, provision devenue sans objet dans le cadre de l'accord signé pour le réaménagement de la dette.

L'impôt sur les sociétés représente un produit de 0,05 M€, constitué du crédit d'impôt recherche pour 0,23M€ et de (0,18)M€ d'impôt différé au Portugal.

Le résultat net avant restructuring s'améliore ainsi, passant de (2,9)M€ en 2024 à (2,3)M€ en 2025.

Après prise en compte d'une charge non récurrente de (0,1)M€ liée à la fin des opérations de restructuration du groupe, le résultat net consolidé part du groupe ressort à (2,4)M€, contre (3,1)M€ l'exercice précédent.

Bilan consolidé au 31 décembre 2025 (en K€)

(Comptes audités et rapports en cours d'émission)

31/12/2024 31/12/2025 Var. k€ Immobilisations Incorporelles 633 395 (238) Immobilisations Corporelles 12 042 11 486 (556) Immobilisations Financières 677 196 (481) Actif Immobilisé 13 352 12 077 (1 275) Stocks & Encours 2 402 1 054 (1 348) Clients 1 188 1 089 (99) Autres Créances 1 349 1 099 (250) Impôts différés actif 1 694 1 531 (163) Disponibilités 6 590 5 229 (1 361) Frais d'émission d'emprunts 274 225 (49) Actif circulant 13 497 10 227 (3 270) Total ACTIF 26 849 22 304 (4 545) 31/12/2024 31/12/2025 Var. k€ Capital & Réserves 6 873 3 770 (3 103) Subvention d'investissement 1 267 1 174 (93) Quote-part des minoritaires 0 0 0 Résultat Net - Part du groupe (3 102) (2 412) 690 Capitaux Propres 5 038 2 532 (2 506) Avances conditionnées 838 838 0 Prov. Pour Risques&Charges 125 24 (101) Dettes Fin. 17 772 16 277 (1 495) Fournisseurs 1 811 1 329 (482) Dettes fiscales & sociales 569 485 (84) Autres dettes 697 819 122 Dettes d'exploitation 3 077 2 633 (444) Total PASSIF 26 849 22 304 (4 545)

L'actif immobilisé diminue de (1,3)M€ sur l'exercice 2025. Cette baisse provient principalement de +0,8M€ d'acquisitions sur la période, de (1,3)M€ de dotation aux amortissements et de (0,8)M€ de dépréciation complémentaires sur les titres et compte courant Valtech Energy. Pour information, l'exposition du groupe sur Valtech Energy a ainsi été ramenée à zéro, étant donné les difficultés que rencontre l'actionnaire majoritaire pour achever le projet.

L'actif circulant, hors trésorerie, est en baisse de 1,9M€, principalement impacté par un niveau de stocks plus faible de 1,3M€ (un import de slops avait été réalisé fin décembre 2024, ce qui n'a pas été le cas fin 2025), et une baisse des créances clients de (0,1M€).

Les disponibilités au 31 décembre 2025 s'élèvent à 5,2M€, dont 2,3M€ de valeurs mobilières de placement (dépôts à terme), en baisse de 1,4M€ par rapport à fin 2024.

Les capitaux propres enregistrent une baisse de (2,5)M€, impactés par la perte de l'exercice.

Les provisions pour risques et charges diminuent de (0,1)M€ compte tenu d'une reprise de provision devenue sans objet sur Ecoslops Portugal.

Les dettes financières s'élèvent à 16,3M€, en baisse de (1,5)M€ par rapport à 2024. Cette diminution de l'endettement est à mettre en parallèle avec celle de la trésorerie, reflétant ainsi un endettement net stable par rapport à fin 2024.

Enfin, les dettes d'exploitation enregistrent une baisse de (0,4)M€, liée aux dettes fournisseurs qui présentaient un niveau élevé fin 2024 compte tenu de l'import de slops réalisés fin décembre 2024.

Situation financière et cashflows

Au 31 décembre 2025, le Groupe dispose de 5,2M€ de trésorerie, dont 4,4M€ disponibles (compte tenu de 0,8M€ d'avance conditionnée sur subvention d'investissement) et d'un endettement net de 11,9 M€ (vs 12,0 M€ au 31 décembre 2024). La variation de trésorerie s'analyse comme suit :

Exercice 2025 EBITDA avant restructuring 312 Coût de restructuring (74) Impôt (hors impôts différés) 254 Subvention viré au résultat (118) Variation du BFR exploitation 1 285 Operating cashflow 1 659 Acquisition d'immobilisations (554) Variation du BFR investissements (295) Investing cashflow (849) Cession Ecoslops Provence Variation d'emprunts (1 472) Intérêts financiers perçus 75 Intérêts financiers versés (771) Financing cashflow (2 168) Variation de trésorerie (1 358) Trésorerie d'ouverture 6 579 Trésorerie de clôture 5 221 Variation (1 358)

Le cashflow opérationnel ressort à +1,7M€, principalement impacté à hauteur de 1,3M€ par la variation positive de BFR (imputable au niveau de stocks) et par l'EBITDA de l'exercice.

Le cashflow lié aux investissements s'élève à (0,8)M€ et se compose des capex de maintenance usuels dans l'activité du groupe, en particulier dans son rôle de sous-concessionnaire du port de Sines.

Les opérations liées aux financements se soldent par un décaissement net de 2,2 M€, intégrant des remboursements nets d'emprunts pour 1,5M€ et 0,8M€ d'intérêts payés.

Gouvernance

Il sera demandé à la prochaine assemblée générale, le 9 juin prochain, de renouveler le mandat de Monsieur Xavier Ploquin qui expire à cette occasion.

ESG / Compliance

Fin 2025, Ecoslops Portugal a franchi le cap des 230.000 tonnes de déchets pétroliers recyclés et transformés en nouveaux produits commerciaux depuis son entrée en exploitation en 2015. Ces nouveaux produits bénéficient du label ISCC Plus, synonyme de préservation des ressources et de réduction de l'empreinte carbone.

Enfin, la démarche d'amélioration continue des processus industriels a permis à Ecoslops Portugal d'obtenir au second semestre 2025 les certifications ISO9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et ISO45001 (santé&sécurité).

Perspectives et développements

Sines :

Après avoir célébré, en décembre 2025, les 10 ans d'opérations (2015-2025) en présence de nos principales parties prenantes (Mairie de Sines, Ministère de l'économie et des Finances, Autorité du port de Sines, Ambassade de France au Portugal, la Banque Européenne d'Investissement et les principaux clients), la société poursuit ses discussions débutées en 2024 sur les modalités du renouvellement de la sous-concession portuaire avec CLT (filiale de GALP) de manière à gagner en visibilité. Le contrat de sous-concession avec CLT, d'une durée initiale de 15 ans, a une échéance en août 2027. Ce contrat de sous-concession n'intègre pas de clause de préavis mais compte tenu des délais opérationnels nécessaires, le groupe pense être fixé au second semestre 2026 sur le choix de GALP qui a 3 options possibles : remise en concurrence du contrat de sous-concession, renouvellement du contrat avec une négociation de gré à gré ou internalisation de cette activité.

Scarabox® :

En 2025, le projet de Scarabox en Côte d'Ivoire a bénéficié d'un soutien de poids de Bpifrance (avec la mise en place d'un financement export et d'assurances crédit export et cautions) auprès de l'Etat ivoirien, dans le cadre de l'achat par ce dernier d'une usine clé en main. La décision d'investissement de l'Etat ivoirien, attendue en 2025, a été reportée en 2026 compte tenu de l'élection présidentielle intervenue en octobre 2025 et la mise en place du nouveau gouvernement en janvier 2026.

Au-delà de la Côte d'Ivoire, le groupe est en discussion avec d'autres prospects, toujours pour la fourniture/vente d'usines clé en main.

Enfin, une version de la Scarabox avec une capacité de production de 2.000 tonnes par an (dénommée Scarabatch) a été développée en 2025 suite à l'intérêt manifesté par certains prospects.

* : EBITDA = Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et provisions et coûts de restructuring

Agenda Financier :

Publication du Rapport financier annuel 2024 : 30 avril 2026

Assemblée Générale Mixte : 9 juin 2026

Publication du Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026 : 16 juillet 2026

Publication des résultats semestriels : 28 septembre 2026

Publication du rapport semestriel S1 2026 : 29 octobre 2026

A PROPOS D'ECOSLOPS

Ecoslops est cotée sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0011490648 - Mnémonique : ALESA / éligible PEA-PME.

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Ecoslops fait entrer le pétrole dans l'économie circulaire grâce à une technologie innovante, permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers. La solution proposée par Ecoslops repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer en produits commerciaux de 2ème génération aux standards internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi qu'aux armateurs une solution économique et plus respectueuse de l'environnement.

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