ECOSLOPS : ECOSLOPS : CHIFFRE D'AFFAIRES 2024

CHIFFRE D'AFFAIRES 2024

Paris, le 31 Janvier 2025 : Ecoslops SA publie le chiffre d'affaires consolidé du groupe pour l'exercice 2024.

Chiffre d'affaires en M€ * 2023 2024 Var M€ Var % Ecoslops Portugal - Produits raffinés 7,9 8,8 0,8 10% Ecoslops Portugal - Services portuaires 2,4 2,7 0,4 15% Total CA 10,3 11,5 1,2 11% * : données non auditées

Dans sa nouvelle configuration, post cession d'Ecoslops Provence, le chiffre d'affaires 2024 du Groupe s'est élevé à 11,5M€, en progression de 11% par rapport à 2023.

Activité d'Ecoslops Portugal

Le chiffre d'affaires d'Ecoslops Portugal a progressé de 11%, passant de 10,3M€ en 2023 à 11,5M€ en 2024. L'activité Services portuaires a progressé de 15%, à 2,7M€, tandis que l'activité Produits raffinés a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires, qui s'établi en 2024 à 8,8M€, contre 7,9M€ en 2023. Cette progression s'analyse en : +13% d'effet volume, -3% d'effet prix (le prix moyen du brent étant passé de 76,1€/bbl en 2023 à 73,8€/bbl en 2024). L'unité a produit sur la période 21.448 tonnes de produits raffinés, contre 20.071 tonnes en 2023, et en a vendu 19.981 tonnes, contre 17.693 l'exercice précédent.

Fin 2024, Ecoslops Portugal a franchi le cap des 200.000 tonnes de déchets pétroliers recyclés et transformés en nouveaux produits commerciaux depuis son entrée en exploitation en 2015. Ces nouveaux produits bénéficient du label ISCC Plus, synonyme de préservation des ressources et de réduction de l'empreinte carbone.

En 2025, Ecoslops Portugal prévoit une production de 24.500 tonnes.

Trésorerie

Au 31 décembre 2024, le groupe dispose d'une trésorerie de 6,6M€, dont 5,7M€ disponibles (compte tenu de 0,8M€ d'avance conditionnée sur subvention d'investissements) et d'un endettement net de 12,1M€ (vs 18,2M€ au 31 décembre 2023).

Enfin, le groupe est en phase finale de ses discussions pour le réaménagement de sa dette et sera en mesure de communiquer prochainement sur l'issue de ces discussions.

Prochain rendez-vous

Publication des résultats annuels 2024 le 10 avril 2025 après bourse

