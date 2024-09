ECOSLOPS : ECOSLOPS - 1er Semestre 2024

ECOSLOPS – 1 er SEMESTRE 2024

Paris, le 26 septembre 2024 – Ecoslops, la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l'économie circulaire, annonce ses résultats non audités pour le premier semestre de l'exercice en cours, arrêtés au 30 juin 2024 par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 26 septembre 2024.

Cession d'Ecoslops Provence finalisée en février 2024

Sur le nouveau périmètre du groupe :

Progression du chiffre d'affaires du S1 2024 de 30% à périmètre comparable

EBITDA* positif de 0,3 M€, en amélioration de 0,6 M€ vs S1 2023

Cession d'Ecoslops Provence

Comme déjà communiqué, la filiale Ecoslops Provence a été cédée au début du semestre au groupe TotalEnergies. Cette filiale a en conséquence été déconsolidée au 1 er janvier 2024. En terme de présentation des états financiers, il est important de noter que pour le bilan au 31 décembre 2023, la contribution d'Ecoslops Provence aux comptes consolidés est isolée en pied de bilan en actif net des filiales en cours de cession. En ce qui concerne le compte de résultat, les données financières au 30 juin 2023 incluaient Ecoslops Provence. Afin de faciliter la lecture et l'analyse du compte de résultat, ce dernier est présenté ci-après sur une base proforma à isopérimètre, c'est-à-dire en isolant en pied de compte de résultat la contribution d'Ecoslops Provence au 30 juin 2023 (qui était négative de 3,9M€).

Compte de résultat consolidé au 30 juin 2024 (en k€) - Présentation analytique à isopérimètre tenant compte de la cession d'Ecoslops Provence)

(Sur la base des comptes non audités)

en €'000 30/06/2023 30/06/2024 Variation Produits raffinés (P2R) 3 512 4 742 1 230 Services portuaires 1 230 1 410 180 Total CA 4 742 6 152 1 410 Marge brute 3 144 3 685 541 Taux de marge brute 66% 60% Charges de personnel (1 597) (1 575) 22 Charges externes (1 743) (1 693) 50 Impôts & taxes (111) (107) 4 EBITDA (307) 310 617 Amortissements & Provisions (821) (692) 129 Résultat Financier (930) (520) 410 Impôt société 163 107 -56 Résultat Avt Restructuring et E. Provence (1 895) (795) 1 100 Résultat liés à E. Provence et sa cession (3 870) 0 3 870 Coûts de restructuring du groupe 0 (224) -224 Résultat Net Part du Groupe (5 765) (1 019) 4 746

A isopérimètre (hors contribution d'Ecoslops Provence au 30 juin 2023), le chiffre d'affaires du groupe au 1er semestre 2024 s'élève à 6,2M€, en progression de 30% par rapport à l'année précédente, dont +35% sur l'activité Produits raffinés, cœur de métier du groupe, et +15% sur l'activité Services portuaires.

Sur l'activité Produits raffinés, la progression du chiffre d'affaires est liée d'une part à un effet prix de +10% et d'autre part à un effet volume de 25%.

En effet le volume des ventes s'est élevé à 10.232 tonnes (contre 7.989 tonnes en 2023), avec d'une part une augmentation du nombre de jours de production (+23%) et d'autre part une amélioration de la productivité (+2%).

Le taux de marge brute, en baisse de 6 points, a quant à lui été affecté à hauteur de 3 points par le dénouement des contrats de swap sur les approvisionnements et à hauteur de 3 points par le renchérissement du coût du transport maritime pour les imports de slops de la zone ARA.

En ce qui concerne les coûts de structure, le plan d'économies mis en place au niveau du siège a permis de réduire les coûts de 0,3 M€ (soit -25%). Cette baisse a été partiellement compensée par une hausse des coûts de structure au Portugal avec notamment un réajustement de la masse salariale dans un environnement local très compétitif au niveau du marché de l'emploi.

Compte tenu de ces éléments, le groupe enregistre une amélioration de son EBITDA de 0,6M€ qui est ainsi passé de -0,3M€ au 30 juin 2023 à +0,3M€ au 30 juin 2024 et se décompose de la façon suivante :

en €'000 30/06/2023 30/06/2024 Variation Ecoslops Portugal 967 1 251 284 R&D et Frais de siège (1 274) (941) 333 Total (307) 310 617

Le résultat financier ressort à -0,5M€, qui se décompose en -0,6M€ d'intérêts sur emprunts et +0,1M€ de produits financiers sur placements.

L'impôt sur les sociétés représente un produit de 0,1M€ et se décompose essentiellement en un produit d'impôt de 0,1M€ relatif au crédit d'impôt recherche.

Enfin, le groupe a enregistré une perte exceptionnelle de 0,2M€ correspondant aux coûts de restructuring liés d'une part au recalibrage des coûts de structure et d'autre part aux coûts engagés dans le cadre de la restructuration de la dette.

Bilan consolidé au 30 juin 2024 (en k€)

(Sur la base des comptes non audités)

31/12/2023 30/06/2024 Var. k€ Immobilisations Incorporelles 872 752 (120) Immobilisations Corporelles 12 047 11 938 (109) Immobilisations Financières 2 393 2 394 1 Actif Immobilisé 15 312 15 084 (228) Stocks & Encours 1 624 1 834 210 Clients 1 635 1 347 (288) Autres Créances 1 105 1 227 122 Impôts différés actif 1 460 1 442 (18) Disponibilités 3 204 7 810 4 606 CCA & Charges à répartir 670 853 183 Actif circulant 9 698 14 513 4 815 Actif net Ecoslops Provence 9 058 0 (9 058) Total ACTIF 34 068 29 597 (4 471) 31/12/2023 30/06/2024 Var. k€ Capital & Réserves 14 226 6 873 (7 353) Subvention d'investissement 1 364 1 315 (49) Quote-part des minoritaires (777) 0 777 Résultat Net - Part du groupe (7 353) (1 019) 6 334 Capitaux Propres 7 460 7 169 (291) Avance conditionnée 838 838 0 Prov. Pour Risques&Charges 1 931 96 (1 835) Dettes Fin. 20 606 19 139 (1 467) Fournisseurs 2 060 1 073 (987) Dettes fiscales & sociales 506 626 120 Autres dettes 667 656 (11) Dettes d'exploitation 3 233 2 355 (878) Total PASSIF 34 068 29 597 (4 471)

Les éléments notables du bilan arrêté au 30 juin 2024 sont :

La diminution de l'endettement net du groupe de 6,1M€ (+4,6M€ de trésorerie et -1,5M€ de dette brute)

La baisse des dettes fournisseurs, -1M€, avec notamment le paiement en février 2024, des fournisseurs/conseils qui sont intervenus sur le restructuring du groupe.

La reprise de la provision pour charges (de 1,8M€) constituée au 31/12/2023 au titre de l'impact comptable attendu de la sortie d'Ecoslops Provence du périmètre de consolidation.

Situation financière et cashflows

Au 30 juin 2024, le Groupe dispose de près de 7,8M€ de trésorerie, dont 6,9M€ de trésorerie disponible (compte tenu de 0,8M€ d'avance conditionnée sur subvention d'investissements) et d'un endettement net de 12,1M€ (vs 18,2M€ au 31 décembre 2023). La variation de trésorerie s'analyse comme suit :

en €'000 30/06/2024 EBITDA 310 Coûts de restructuring (224) Impôt 107 Subvention viré au résultat (63) Variation du BFR (1 124) Flux de trésorerie - Activité (994) Acquisition d'immobilisations (404) Flux de trésorerie - Investissements (404) Cession Ecoslops Provence 8 000 Variation d'emprunts (474) Intérêts payés (1 581) Intérêts perçus 59 Flux de trésorerie - Financements 6 004 Variation de trésorerie 4 606 Trésorerie d'ouverture 3 204 Trésorerie de clôture 7 810 Variation 4 606

Le cashflow opérationnel ressort à -1M€, imputable à la variation de BFR négative liée à la baisse des dettes fournisseurs.

Le cashflow lié aux investissements s'élève à -0,4M€, et se compose des capex de maintenance usuels dans l'activité du groupe.

Enfin, les opérations liées aux financements se soldent par un encaissement net de 6M€, intégrant le prix de cession d'Ecoslops Provence pour un montant de 8,0M€, -0,5 M€ de remboursements net d'emprunt et 1,6M€ d'intérêts payés (principalement constitués du paiement des intérêts BEI 2023 sur lequel un standstill avait été obtenu jusqu'au closing de la cession d'Ecoslops Provence).

Stratégie et perspectives

Ecoslops, après avoir mené son recentrage autour des activités profitables et porteuses d'avenir et avoir aligné ses coûts en conséquence, est concentré sur la réussite des prochaines étapes de son plan stratégique, à savoir :

Renégociation structurante et pérenne à long terme de la dette BEI, de type mezzanine (9,0 M€ de nominal à la date du présent communiqué avec une échéance initiale en 2027)

Renouvellement de la concession dans le Port de Sines avec GALP

Sécurisation moyen terme des approvisionnements de l'unité de Sines

Déploiement de la Scarabox ® (Cameroun, Côte d'Ivoire, autres prospects)

* : EBITDA : Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions

A PROPOS D'ECOSLOPS

Ecoslops est cotée sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0011490648 - Mnémonique : ALESA / éligible PEA-PME.

Contact Relations investisseurs : info.esa@ecoslops.com - +33 (0)1 83 64 47 43

Ecoslops fait entrer le pétrole dans l'économie circulaire grâce à une technologie innovante, permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers. La solution proposée par Ecoslops repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer en produits commerciaux de 2ème génération aux standards internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi qu'aux armateurs une solution économique et plus respectueuse de l'environnement.