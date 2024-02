Ecoslops : Chiffre d'affaires 2023 et faits marquants

- CESSION EN COURS D'ECOSLOPS PROVENCE

- RECENTRAGE DE L'ACTIVITE SUR ECOSLOPS PORTUGAL ET LE DEPLOIEMENT COMMERCIAL DE LA SCARABOX ®

- RENOUVELLEMENT DU LABEL "EFFICIENT SOLUTION" PAR LA FONDATION SOLAR IMPULSE



Dans la future configuration du groupe, post cession d'Ecoslops Provence, le chiffre d'affaires du Groupe est de 10,3M€, en baisse de 30% par rapport à 2022, à périmètre équivalent.



Cession en cours d’Ecoslops Provence



Comme annoncé préalablement, les deux actionnaires d’Ecoslops Provence (Ecoslops SA pour 75% et TotalEnergies Raffinage France pour 25%), ont conclu en décembre 2023 un contrat de cession d’actions. Ce contrat prévoit le rachat des actions et prêt actionnaire d’Ecoslops SA dans Ecoslops Provence par TotalEnergies pour un montant de 8,0M€, payable intégralement au closing de la transaction, prévue fin février 2024, après levée des conditions suspensives. A ce jour, rien n’est de nature à remettre en cause le respect de ce calendrier.



