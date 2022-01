Ecoslops - Chiffre d'affaires 2021 et faits marquants

• Un chiffre d’affaires plus que doublé, à 12,4 M€

• Vente de la première unité Scarabox® confirmée

• Entrée en production de l’unité de Marseille

• De multiples opportunités de développement identifiées pour 2022 et au delà



Paris, le 31 janvier 2022



2021 marque une inflexion décisive dans le développement d’Ecoslops avec un chiffre d’affaires de 12,4 M€, qui a plus que doublé par rapport à celui de 2020.

Unité de Sines au Portugal

Après une année 2020 très fortement affectée par la baisse brutale des cours pétroliers et le ralentissement de l’activité industrielle en Europe (liés à la crise Covid), le redémarrage de notre activité a été progressif sur le premier semestre après deux premiers mois de l’année 2021 pénalisés par l’attente du renouvellement et de l’extension du permis d’exploiter (finalement obtenus le 25 février 2021). Depuis lors, l’unité de Sines a effectué un retour rapide à la normale avec un volume annuel de production de 21.960 tonnes (dont une production historique de 13.889 tonnes au second semestre). L’exercice 2021 se solde ainsi par un chiffre d’affaires Produits Raffinés de 6,3 M€, en progression de 67% par rapport à 2020, qui se décompose en +1% d’effet volume et +66% d’effet prix (dont +58% liés à la hausse des cours pétroliers et +8% liés à l’amélioration du mix produit). En 2022 la société (...)

