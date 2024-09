Économies budgétaires : un rapport suggère une franchise sur les dispositifs médicaux

Anticipant des oppositions dans l'opinion, les auteurs du rapport soulignent qu'une franchise de 1 euro plafonnée à 50 euros induirait un reste à charge de moins de 5 euros pour 65% des assurés consommant des dispositifs médicaux, et que seuls 9% d'entre eux atteindraient ce plafond.

(AOF) - Un rapport de l’IGF (Inspection générale des Finances) et de l’Igas (Inspection générale des Affaires sociales) préconise d’introduire une franchise sur les dispositifs médicaux, "seuls biens de santé non soumis à une franchise ou participation forfaitaire". C’est ce qu’annoncent "Les Échos" sur la base de ce document "réalisé à la demande de Gabriel Attal quand il cherchait des économies pour le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2025 ". Selon les inspections, une franchise de 1 euro générerait une économie de 259 millions d'euros en année pleine.

