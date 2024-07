Economie mondiale : des perspectives assombries par le risque politique

(AOF) - La croissance économique mondiale a ralenti en juin, mais elle a été plus élevée une seule fois sur un peu plus d'un an, selon l'indice des directeur d’achat de S&P Global. Cet indicateur laisse présager une nouvelle expansion vigoureuse au deuxième trimestre 2024 après le ralentissement observé à la fin de 2023. Le mois dernier a été marqué par une nouvelle et légère accélération de la croissance aux États-Unis, à contre-courant d'un ralentissement plus général dans les pays développés, tandis que l'Inde a continué de dominer largement les marchés émergents.

À son niveau actuel, les comparaisons historiques indiquent que le PMI est globalement compatible avec une croissance de l'économie mondiale de 3% en juin en rythme annuel; un taux de 3% étant également signalé en moyenne pour l'ensemble du deuxième trimestre 2024.

Les perspectives mondiales à court terme se sont assombries en juin. Les attentes des entreprises concernant l'année à venir sont tombées à leur plus bas niveau depuis sept mois, s'affaiblissant à la fois dans l'industrie manufacturière et dans les services.

Le sentiment s'est particulièrement détérioré en Inde à la suite des élections, mais il s'est également effondré en Europe, en partie en raison de l'incertitude entourant les élections au Royaume-Uni et en France. Une légère baisse de confiance a également été observée aux États-Unis, reflétant également en partie les inquiétudes liées aux élections à venir.