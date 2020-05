Économie : l'Allemagne n'échappe pas à la crise

L'Allemagne d'Angela Merkel a commencé son déconfinement le 20 avril. Mais il se fait étape par étape, sans précipitation. (© AFP)

Avec l'épidémie, la première économie d'Europe pourrait chuter de 6,6% en 2020. Les importants programmes de soutien devraient creuser fortement le déficit et gonfler la dette publique, à plus de 75% du PIB.

Mise en avant pour sa gestion de la crise sanitaire (avec un dépistage massif, une disponibilité de masques et de respirateurs, etc.), l'Allemagne d'Angela Merkel ne va toutefois pas échapper au marasme économique cette année.

Certes, après quatre semaines de fermeture, certains commerces en centre-ville ont pu rouvrir leurs portes, le 20 avril, mais à condition de déployer une surface inférieure à 800 m2.

Dans les librairies et les boutiques de prêt-à-porter, la vie a donc repris doucement ses droits, mesures de distanciation sociale obligent. Mais les bars, restaurants et centres commerciaux affichent toujours portes closes, alors que les rassemblements de plus de deux personnes restent proscrits (a fortiori les festivals et rencontres sportives jusqu'au 31 août).

Eile mit Weile (hâte-toi lentement), dit un proverbe allemand. De fait, le déconfinement va se dérouler étape par étape, sans précipitation.

Ce retour très progressif à la normale n'est bien sûr pas sans conséquences pour l'activité. Il est toutefois, aux yeux de la chancelière, scientifique de formation, le prix à payer pour éviter une deuxième vague de contamination dans le pays, lequel compte actuellement près de quatre fois moins de décès qu'en France.

Effondrement de la production

Durant la période de confinement, la production a ainsi dévissé de 16%, selon l'enquête de l'Ifo