Econocom: succès d'un placement privé Schuldschein information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 09:15









(CercleFinance.com) - Econocom indique avoir finalisé avec succès un placement privé Schuldschein d'un montant total de 225 millions d'euros, reflétant la confiance des investisseurs dans sa stratégie, la diversité de ses activités, ainsi que la solidité de son profil financier.



L'opération, initialement lancée pour 100 millions d'euros, a été plus que doublée en raison d'une forte demande. Elle se compose de plusieurs tranches libellées en euros, à taux fixes et variables, avec des maturités de trois et cinq ans.



Les fonds levés contribueront au déploiement du plan stratégique du groupe belge de services informatiques, notamment par le biais d'acquisitions ciblées, ainsi qu'aux besoins généraux de l'entreprise.





Valeurs associées ECONOCOM GROUP 1,8300 EUR Euronext Bruxelles +0,55%