ECONOCOM : Solide progression du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2021

Solide progression du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2021 :

Un chiffre d'affaires en croissance organique de 4,7%1 à 614 millions d'euros, porté par la forte dynamique de Produits & Solutions

Le groupe Econocom a réalisé au 1er trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 614 millions d'euros, soit une hausse1 de 4,7% par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent.

Dans la continuité de l'amélioration constatée au 4ème trimestre 2020 et malgré les effets persistants de la pandémie en ce début d'année, le retour à la croissance au 1er trimestre 2021 témoigne de la résilience du modèle économique d'Econocom et valide les hypothèses d'une reprise pour tous les métiers du Groupe en 2021.

Cette croissance soutenue du chiffre d'affaires à fin mars 2021 s'explique comme suit :

Le pôle Digital Services and Solutions (DSS, composé de Produits & Solutions et des Services) ressort en progression marquée 1 de 8,3% à 439 millions d'euros. Cette très bonne performance amplifie la tendance haussière déjà constatée au 4 ème trimestre 2020. En particulier, le chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2021 de Produits & Solutions à 295 millions d'euros est en forte augmentation 1 de 15,1%, porté par la croissance de la demande en équipements dans toute l'Europe et par la pleine contribution des satellites. Le chiffre d'affaires du pôle Services du 1 er trimestre 2021 ressort à 143 millions d'euros, en légère diminution par rapport à celui de l'exercice précédent, qui s'élevait à 148 millions d'euros.

de 8,3% à 439 millions d'euros. Cette très bonne performance amplifie la tendance haussière déjà constatée au 4 trimestre 2020. En particulier, le chiffre d'affaires du 1 trimestre 2021 de Produits & Solutions à 295 millions d'euros est en forte augmentation de 15,1%, porté par la croissance de la demande en équipements dans toute l'Europe et par la pleine contribution des satellites. Le chiffre d'affaires du pôle Services du 1 trimestre 2021 ressort à 143 millions d'euros, en légère diminution par rapport à celui de l'exercice précédent, qui s'élevait à 148 millions d'euros. Le segment Technology Management & Financing (TMF) a réalisé un chiffre d'affaires de 176 millions d'euros au 1er trimestre 2021, en baisse1 limitée à 3,5%. Dans ce segment, Econocom continue de développer de nouveaux axes de croissance, tant en France qu'à l'international, avec un carnet de commandes en nette progression.

Perspectives : retour à un cycle de croissance pérenne

Dans la continuité de ce 1er trimestre bien orienté, Econocom confirme son objectif de croissance pour l'exercice 2021, et anticipe qu'il marquera le début d'un nouveau cycle de développement aussi bien organique que par acquisitions ciblées.

Prochaine publication : résultats semestriels 2021 le 22 juillet 2021 après Bourse.

1 A périmètre constant pour les activités poursuivies.

