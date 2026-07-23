ECONOCOM : Résultats semestriels 2026 - Poursuite disciplinée de la transformation du Groupe dans un contexte de marché difficile

Communiqué de presse

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, le 23 juillet 2026

Résultats semestriels 2026

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Poursuite disciplinée de la transformation du Groupe dans un contexte de marché difficile

Chiffre d'affaires de 1 399M€ au premier semestre, en baisse de 3,7% 1 et de 5,3% en organique, dans un contexte de marché difficile en Europe, reflétant un retrait de l'activité Technology Management & Financing (TMF) qui avait bénéficié d'importantes opérations au 1 er semestre 2025.

reflétant un retrait de l'activité Technology Management & Financing (TMF) qui avait bénéficié d'importantes opérations au 1 semestre 2025. Forte dynamique de l'activité Products & Solutions (P&S), portée par les premiers résultats du recentrage sur les activités Workplace, Infrastructure et Audiovisual.

(P&S), portée par les premiers résultats du recentrage sur les activités Workplace, Infrastructure et Audiovisual. Marge opérationnelle en baisse à 30,9M€, principalement impactée par le recul de l'activité TMF, premier contributeur à la marge au S1 2025.

principalement impactée par le recul de l'activité TMF, premier contributeur à la marge au S1 2025. Endettement financier net maîtrisé de 229M€ à fin juin 2026, et allongement de la maturité de la dette grâce au succès de l'émission Schuldschein réalisée en juin 2026 .

et allongement de la maturité de la dette grâce au succès de l'émission Schuldschein réalisée en juin 2026 Résultat net consolidé de 1,3M€, impacté par les dernières pertes liées à la cession de Synertrade, réalisée le 31 mars 2026.

impacté par les dernières pertes liées à la cession de Synertrade, réalisée le 31 mars 2026. Nouvelles avancées dans la transformation du groupe, visant à accroitre notre levier opérationnel et réorienter notre organisation autour de nos domaines stratégiques : Audiovisual Solutions, Financing Solutions, Infrastructure et Workplace.

Chiffres clés

En M€ S1 2025

retraité 1 S1 2026 Variation Chiffre d'affaires 1 453,2 1 399,3 -3,7% Marge opérationnelle 41,0 30,9 -24,5% Résultat opérationnel 33,7 22,9 -32,1% Résultat net des activités poursuivies 17,1 7,8 -54,4% Résultat net consolidé 0,8 1,3 +51,2% Endettement financier net 207,9 229,4 +10,3%

Angel Benguigui , CEO du groupe Econocom, a déclaré : « Au cours du 1 er semestre 2026, marqué par des tensions sur les chaînes d'approvisionnement et l'actualité géopolitique, Econocom a poursuivi sa transformation avec discipline et cohérence. Nous avons continué à exécuter le plan One Econocom, notamment en repositionnant notre organisation vers des offres à plus forte valeur ajoutée structurées autour de nos quatre domaines stratégiques, tout en faisant de l'efficacité opérationnelle notre priorité. Portée par l'engagement de nos équipes, la diversité de notre portefeuille — par ses activités, géographies et sa clientèle — continue d'assurer la bonne résilience du groupe dans un contexte de marché difficile. »

Résilience face aux cycles de marché

Au premier semestre 2026, le groupe Econocom a enregistré un chiffre d'affaires de 1 399M€, en baisse de 3,7 % 1 et 5,3 % en organique, par rapport au premier semestre 2025.

Au premier semestre 2026, les activités poursuivies ont connu les développements suivants 1 :

Technology Management & Financing (TMF) affiche un chiffre d'affaires de 464,8M€ , en baisse de 24,5% après un premier semestre 2025 particulièrement soutenu et une activité en net retrait sur la même période en 2026, essentiellement en raison de notre approche prudente concernant les opérations de location d'actifs dans nos livres, ceci ayant comme objectif de préserver notre endettement financier global. La marge opérationnelle s'est établie à 13,4M€, contre 25,7M€ au S1 2025, reflétant les conséquences de ces décisions. Hors contrats autoportés, la baisse du chiffre d'affaires s'établit à 8 %.

affiche un chiffre d'affaires de , en baisse de 24,5% après un premier semestre 2025 particulièrement soutenu et une activité en net retrait sur la même période en 2026, essentiellement en raison de notre approche prudente concernant les opérations de location d'actifs dans nos livres, ceci ayant comme objectif de préserver notre endettement financier global. La marge opérationnelle s'est établie à 13,4M€, contre 25,7M€ au S1 2025, reflétant les conséquences de ces décisions. Hors contrats autoportés, la baisse du chiffre d'affaires s'établit à 8 %. Produits & Solutions (P&S) présente un chiffre d'affaires de 665,9M€ , en hausse de 15,8 %, portée par une dynamique de marché positive en Europe, tirée notamment par une demande anticipant des tensions d'approvisionnement en semi-conducteurs, et par les acquisitions réalisées l'année précédente. La marge opérationnelle a progressé à 9,8M€ (contre 5,7M€ au S1 2025).

L‘activité Services enregistre un chiffre d'affaires stable de 268,6M€ , en croissance de 2,4%, dans un environnement commercial attentiste. La marge opérationnelle a reculé à 7,7M€, (contre 9,6M€ au S1 2025), les clients se recentrant sur leurs besoins essentiels et reportant leurs projets à plus fortes marges.

Dans le contexte de ces évolutions de marché, la marge opérationnelle au premier semestre s'est établie à 30,9M€, contre 41,0M€ sur la même période en 2025.

Au S1 2026, Econocom a finalisé la cession de Synertrade, dont l'impact comptable sur le semestre, incluant les pertes opérationnelles, ont représenté un total de 6,0M€.

Après déduction du résultat financier, de l'impôt sur les sociétés et du résultat des activités cédées, le résultat net consolidé s'élève à 1,3M€ au premier semestre 2026, contre 0,8M€ au premier semestre 2025.

Transformation en cours du groupe

Le contexte de marché exigeant en Europe impose au groupe d'accélérer sa transformation avec discipline et cohérence :

Réorienter notre positionnement commercial vers des offres à plus forte valeur ajoutée, autour de quatre domaines stratégiques : Audiovisual Solutions, Financing Solutions, Infrastructure et Workplace.

Audiovisual Solutions, Financing Solutions, Infrastructure et Workplace. Réduction des coûts et gestion de la dette : réduire les coûts pour accroître le levier opérationnel et améliorer la génération de cash-flow.

Ce remodelage structurel du groupe devrait porter ses fruits dans les prochains semestres.

Dette financière nette maîtrisée

À fin juin 2026, la dette financière nette du groupe s'élève à 229M€, contre 208M€ à fin juin 2025. Le free cash-flow sur les 12 derniers mois s'établit à 63M€. Au S1 2025, le groupe a lancé un programme visant à optimiser son besoin en fonds de roulement et à réduire structurellement son endettement financier.

Placement privé Schuldschein

En juin 2026, Econocom a étendu avec succès la maturité de sa dette grâce à une nouvelle émission de type Schuldschein d'un montant de 240M€, sans augmenter la dette financière brute. Initialement lancée à 100M€, l'opération a été sursouscrite, confirmant la confiance des investisseurs à l'égard du modèle du groupe. Cet allongement du profil de maturité de la dette vers 2029 et 2031 soutient la transformation du groupe.

Acquisition de Bagnetti en Italie

Dans le cadre de son plan One Econocom, le groupe a pris en juin 2026 une participation de 51 % dans la société italienne Bagnetti (chiffre d'affaires annuel de 30M€ et 25 collaborateurs), acquisition tactique renforçant sa position dans le Latium aux côtés des fondateurs et du management. Bagnetti bénéficie d'un positionnement de marché différenciant grâce à une offre intégrée combinant distribution de matériel et software avec des services à forte valeur ajoutée, à destination du secteur public autour de l'intelligence artificielle et la cybersécurité.

ESG : Obtention de la médaille EcoVadis Platinum Medal confirmant la position du groupe comme acteur de référence d'une transformation numérique responsable

Econocom a obtenu la médaille Platinum EcoVadis, la plus haute distinction décernée.

Dans un secteur du numérique déjà parmi les mieux notés en moyenne, Econocom se distingue en intégrant le top 1 % des 150 000 entreprises évaluées au niveau mondial.

Avec un score de 88/100, Econocom enregistre une progression globale de +12 points, reflétant plusieurs années d'engagement structuré en matière de responsabilité sociétale et environnementale, au cœur du plan stratégique One Econocom.

Perspectives 2026 : guidance confirmée de croissance du chiffre d'affaires annuel de 2-3 %.

Si l'évolution du chiffre d'affaires du S1 2026 a été affectée par un important effet de base par rapport au S1 2025, nous anticipons un rattrapage au second semestre, en particulier sur l'activité TMF.

Réunion d'information sur les résultats du premier semestre 2026 : 24 juillet 2026.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 3 e trimestre 2026 le mardi 20 octobre 2026, après bourse.

À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux.

Présent dans 16 pays avec environ 8 680 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros en 2025. Le groupe est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Tech Leaders, et Family Business.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Contact relations investisseurs et relations actionnaires : thomas.bangratz@econocom.com

Contact communication financière : financial.communication@econocom.com

1 Données retraitées pour tenir compte du changement de périmètre lié aux activités cédées

COMPTE DE RÉSULTAT

EN M€ S1 2025 retraité 1 S1 2026 Chiffre d'affaires 1 453,2 1 399,3 Marge opérationnelle 41,0 30,9 Dotations aux amortissements des actifs incorporels d'acquisition -1,4 -2,1 Autres produits opérationnels 1,0 0,8 Autres charges opérationnelles -6,9 -6,8 Résultat opérationnel 33,7 22,9 Autres produits financiers 3,7 1,0 Autres charges financières -9,1 -12,7 Résultat avant impôt 28,3 11,3 Impôts -11,2 -3,5 Résultat net des activités poursuivies 17,1 7,8 Résultat net des activités non poursuivies -16,3 -6,6 Résultat net 0,8 1,3

BILAN

(En M€) ACTIF 31.12.2025 30.06.2026 Écarts d'acquisition 590 594 Autres actifs long terme 154 187 Intérêts résiduels dans les actifs donnés en location 179 179 Autres actifs non courants 40 30 Clients et autres débiteurs 785 767 Autres actifs courants 218 289 Trésorerie 523 396 Actifs détenus en vue de la vente 23 - TOTAL ACTIF 2 512 2 442 (En M€) PASSIF 31.12.2025 30.06.2026 Capitaux propres – part du groupe 439 416 Intérêts minoritaires 16 10 TOTAL CAPITAUX PROPRES 455 426 Emprunts obligataires 369 362 Dettes financières 191 264 Provisions 53 52 Engagement brut de valeurs résiduelles financières 122 115 Autres passifs financier 32 38 Fournisseurs et autres créditeurs 907 855 Autres passifs 370 331 Passifs détenus en vue de la vente 13 - TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 2 512 2 442