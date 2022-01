ECONOCOM : LE GROUPE ECONOCOM RENFORCE SA GOUVERNANCE

Le Groupe Econocom renforce sa gouvernance

Nominations

de Monsieur Laurent Roudil au poste d'Administrateur Délégué – CEO et de Monsieur Angel Benguigui au poste Directeur Général Délégué

Après une période d'assainissement et de consolidation qui a permis au groupe de reposer les bases de son développement dans les métiers traditionnels ainsi que dans les services d'avant-garde et de publier des résultats financiers solides démontrant la robustesse de son modèle, le renforcement de la gouvernance vise à soutenir l'ambition du groupe de changer d'échelle et d'entrer dans une nouvelle phase de croissance.

Pour soutenir cette phase de fort développement, Econocom fait évoluer sa gouvernance en nommant à sa tête deux hommes qui connaissent bien le groupe pour l'avoir rejoint depuis de nombreuses années et qui sont les artisans de sa consolidation et de son désendettement.

Jean-Louis Bouchard, Fondateur du groupe, continuera à assurer la fonction de Président et à s'impliquer dans les projets stratégiques de M&A et dans la communication institutionnelle. Jean-Louis Bouchard souligne « Avec cette gouvernance renforcée, nous affirmons notre ambition de doubler de taille avant la fin de la décennie. J'ai toute confiance en Laurent Roudil et Angel Benguigui pour réaliser ce changement de division et faire vivre l'esprit entrepreneurial responsable qui nous guide ».

Ces nominations seront proposées par le Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale du Groupe le 31 mars 2022.

A propos de Laurent Roudil, Administrateur Délégué – CEO

Directeur Général du groupe Econocom depuis 2020, Laurent Roudil est un professionnel de la transformation digitale avec plus de 25 années d'expérience en France et à l'international. Il a fait de l'impact sur le P&L sa marque de fabrique.

En 2000, il rejoint Capgemini France en tant que Directeur Commercial Services Publics, avant de prendre les fonctions de Directeur Exécutif Energies, Utilities & Industrie, puis de Directeur Commercial France. En 2012, il est nommé Directeur Général, Business Développement & Transformation du groupe BT en France. Il intègre le groupe Econocom en 2015 en tant que Directeur Général des comptes stratégiques. Trois ans plus tard, il est nommé Directeur Général Services au sein d'une business unit de 5 000 collaborateurs dédiés aux métiers de l'applicatif, de l'infogérance et de la maintenance où il conduit une transformation de fond de l'activité Services en rationalisant le portefeuille d'activité et en multipliant la rentabilité par trois.

A propos Angel Benguigui, Directeur général délégué

Directeur Général du groupe Econocom depuis 2020, Angel Benguigui évolue depuis 35 ans dans des environnements internationaux, notamment dans les domaines de la finance et du digital. Après avoir débuté sa carrière professionnelle au sein des groupes Crédit Lyonnais et Crédit Agricole, il rejoint en 2006 le groupe Econocom en tant que Country Manager Espagne. Au sein de cette filiale, il développe l'activité de financement ainsi que les activités de distribution et de services numériques, notamment via une politique d'acquisitions à succès. Ces développements permettent aujourd'hui à Econocom Espagne d'être reconnu dans le pays comme un intégrateur numérique à forte valeur ajoutée. En 2019, après quelques années au sein du COMEX du groupe Econocom, il est nommé Directeur Général Finance.

