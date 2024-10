ECONOCOM : Innovation Day par Econocom : un événement dédié aux innovations technologiques qui assurent la transformation digitale des entreprises françaises et européennes

Econocom, groupe précurseur dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises, annonce l'organisation de son premier Innovation Day, le 17 octobre 2024.

Cette journée, placée sous le signe de l'innovation responsable, sera rythmée par des conférences et des ateliers. Elle permettra de découvrir les dernières solutions technologiques autour de la workplace, de l'infrastructure et de l'audiovisuel.

Les innovations présentées couvriront plusieurs thématiques dont l'intelligence artificielle, la cybersécurité, ou encore l'économie circulaire.

Parmi les conférenciers : Stéphane Mallard, conférencier spécialisé en nouvelles technologies Sébastien Verger, CTO France - Dell Vincent Thura, Business Development Manager – HP Laurent Jacquet, Chrome Enterprise Specialist – Google



Au cœur de son hub parisien, le groupe Econocom organise la première édition de l'Innovation Day, qui met en lumière les solutions innovantes et responsables mises en place au sein de son écosystème. Cet événement exceptionnel réunit les plus grands acteurs du marché IT pour une journée riche en découvertes et en échanges autour des dernières innovations technologiques.

L'innovation digitale comme réponse aux défis contemporains

Dans un contexte de transformation digitale accélérée , le secteur technologique fait face à des enjeux cruciaux. La montée en puissance de l'intelligence artificielle, la cybersécurité et la responsabilité sociétale sont désormais au centre des préoccupations des entreprises. L'Innovation Day d'Econocom se veut une réponse proactive à ces défis. Cet événement permet aux participants de découvrir comment les technologies existantes peuvent être intégrées . En favorisant les échanges entre experts et acteurs du marché, l'Innovation Day s'affirme comme un catalyseur de changements nécessaires pour construire un secteur technologique résilient .

« L'Econocom Innovation Day s'adresse à tous les professionnels intéressés par les grands sujets du moment à travers des interventions concrètes. Nous avons pensé cette journée comme une véritable plateforme de conversations à l'attention de toutes les entreprises soucieuses de miser sur l'innovation pour relever leurs défis d'aujourd'hui et de demain . » précise Quentin Bouchard, Managing Director Global Group Tech chez Econocom.

Un événement inspirant et immersif, pour donner à voir les dernières innovations

L'Econocom Innovation Day propose un programme varié et inspirant, avec des conférences animées par des experts métiers et des intervenants exclusifs . Les participants auront l'opportunité d'assister à des retours d'expérience , mettant en lumière les réussites les plus marquantes. Les partenaires d'Econocom, notamment DELL, Apple, Lenovo ou encore HP, interviendront lors de ces conférences. Ils y présenteront leur vision en échangeant avec des experts d'Econocom . Ainsi, Stéphane Mallard, spécialis te des nouvelles technologies, s'exprimera sur le repositionnement du business model des entreprises, dans le contexte de la généralisation de l'utilisation de l'IA . Dans une keynote, Thomas Husson, Vice-Président et analyste chez Forrester, partagera les dernières données et cas d'usage de Forrester sur la manière dont les organisations exploitent l'innovation technologique.

Les conférences plénières verront l'intervention de représentants d'Ivanti, aux côtés d'Econocom, qui expliqueront concrètement leur accompagnement de Vivescia à travers la gestion unifiée de tous leurs appareils . Sur l'avenir du monde du travail et la gestion des risques liés à la sécurité, Quentin Bouchard, Managing Director Global Group Tech chez Econocom et Camille Le Maux, Director Device Partner Sales chez Microsoft France, livreront leur analyse : ils s'intéresseront notamment aux usages de l'IA constatés chez leurs partenaires, et qui viennent nourrir les réflexions et méthodes concrètes des deux groupes. Aussi, Nicolas Mahé, spécialiste infrastructure chez Lenovo et Nathalie Monnaux, Regional Sales Manager chez Scale computing, viendront présenter leur vision de la virtualisation en s'appuyant sur leurs expertises de terrain respectives.

En parallèle, des ateliers immersifs permettront de découvrir les dernières innovations et services proposés par Econocom , à travers des démonstrations d'usages pragmatiques. Google, Microsoft et SAMSUNG, notamment, viendront présenter les nouveautés développées dans leurs champs d'expertise respectifs.

Dans le même temps, les participants auront l'opportunité d'échanger directement avec les représentants des entreprises partenaires d'Econocom dans le cadre du pôle innovation .

« En tant que groupe de référence concernant la transformation digitale des entreprises, Econocom travaille en étroite collaboration avec un vaste réseau de partenaires technologiques. L'événement traduit in vivo cet écosystème dynamique, la profusion des innovations en cours et offre une vision complète des outils et services innovants disponibles sur le marché. Il s'agit d'une photographie idéale pour jauger de la réalité des innovations aujourd'hui et des tendances pour demain » , précise Quentin Bouchard, Managing Director Global Group Tech chez Econocom.

Le programme complet ici : https://innovation-day.econocom.com/

