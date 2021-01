ECONOCOM : Econocom réalise en 2020 des résultats témoignant de la résilience de son Business Model

Econocom réalise en 2020 des résultats témoignant de la résilience de son Business Model :

· Un chiffre d'affaires impacté par la crise sanitaire, en baisse1 de 11,3% à 2 559 M€

· Un Résultat Opérationnel Courant2 en légère hausse1 à 122,5 M€

· Un cash net positif3 de 20M€ au 31 Décembre 2020 à comparer à une Dette Nette Comptable3 de 252M€ à fin 2019

Un volume d'affaires 2020 impacté par les effets de la pandémie de la Covid-19

Le groupe Econocom a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 2 559 millions d'euros, en baisse1 de 11,3% par rapport à celui de 2019. Cette diminution est largement imputable aux effets de la crise sanitaire mondiale qui a considérablement ralenti l'activité économique, et retardé de nombreux projets, tant dans le secteur privé que public, principalement dans l'activité TMF. Néanmoins, cette tendance baissière s'est ralentie1 au 4ème trimestre (-8,4%) par rapport à celle enregistrée pour les 9 premiers mois de 2020 (-12,5%).

Sur la période, les activités ont connu les développements suivants :

le chiffre d'affaires du pôle Digital Services and Solutions (DSS, composé des activités Produits et Solutions et Services) ressort à 1 646 millions d'euros, soit une baisse 1 contenue de 5,9 % (-5,1% pour Produits et Solutions et -7,5% pour Services). DSS a fortement rattrapé son retard au 4 ème trimestre 2020 avec une croissance trimestrielle de 4,7%, du fait d'une très bonne performance pour Produits et Solutions (+8,3%) et d'une activité trimestrielle quasi-stable sur les Services (-1,6%).

contenue de 5,9 % (-5,1% pour Produits et Solutions et -7,5% pour Services). DSS a fortement rattrapé son retard au 4 trimestre 2020 avec une croissance trimestrielle de 4,7%, du fait d'une très bonne performance pour Produits et Solutions (+8,3%) et d'une activité trimestrielle quasi-stable sur les Services (-1,6%). le pôle Technology Management & Financing (TMF) affiche un chiffre d'affaires de 913 millions d'euros, en diminution1 de 19,6% par rapport à 2019. Comme précédemment indiqué lors de la publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020, et en l'absence de rebond de fin d'année, cette décroissance s'explique principalement par des décalages dans la mise en place de certains projets, traduisant un fort degré d'attentisme de la part d'un certain nombre de clients, en raison de la crise sanitaire. Dans ce contexte particulier, Econocom a également choisi de réduire le volume d'opérations financées sur fonds propres par rapport à l'exercice précédent.

Forte résilience du ROC2 et résultat net en croissance

Conformément à ce qui avait été annoncé, et malgré la baisse de son chiffre d'affaires, Econocom enregistre un Résultat Opérationnel Courant2 (ROC) de 122,5 millions d'euros pour 2020, en légère progression par rapport à l'exercice précédent à périmètre comparable. Pour réaliser cette performance, le groupe a bénéficié des effets de son plan de réduction de coûts lancé début 2019, de l'amélioration continue de la productivité des Services et d'une focalisation sur les projets à plus forte valeur ajoutée.

Le Groupe enregistre sur l'exercice 2020, des charges nettes non courantes de 36,2 millions d'euros (vs 26,8 millions d'euros en 2019), notamment en raison d'un plan de réduction drastique de 90M€ des coûts de structure, engagé il y a 2 ans.

La bonne maitrise des frais financiers, de la charge d'impôts et la contribution légèrement positive des activités discontinuées permettent une progression du résultat net consolidé, à environ 50 millions d'euros.

Cash net positif de 20 M€3

Cette performance représente une amélioration de plus de 270 millions d'euros par rapport à fin 2019. Elle s'inscrit dans la volonté de retrouver le maximum de flexibilité et d'aborder le prochain cycle de croissance sur des bases solides, en ligne avec l'objectif que le groupe s'était fixé il y a deux ans.

Cet effort a été rendu possible grâce à une amélioration sensible de la génération de Cash-Flow Opérationnel sur l'année, aux produits de cessions d'actifs non stratégiques pour près de 125 millions d'euros, et tout en maintenant un retour aux actionnaires au travers de dividendes et rachats d'actions pour un total légèrement supérieur à 50 millions d'euros.

Les capitaux propres consolidés à fin 2020 atteignent 475 millions d'euros contre 484 millions d'euros fin 2019.

Perspectives

Grâce au succès de son plan de réduction drastique des coûts de structure, à la rationalisation de son portefeuille d'activités et à l'amélioration substantielle de sa situation financière, le groupe est désormais en ordre de marche pour reprendre le chemin d'une croissance durable, aussi bien organique que par acquisitions ciblées.

Les incertitudes actuelles ne permettent pas de donner à ce stade des indications précises sur les perspectives 2021, même si la Direction du Groupe anticipe une reprise du marché de la Location à l'issue de la crise sanitaire.

Prochaine publication : Résultats annuels 2020 le 24 février 2021, après Bourse.

1 A normes et périmètre constants.

2 Avant amortissement des actifs incorporels d'acquisition et après retraitement conformément à IFRS 5 des actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées.

3 Avant prise en compte de la dette induite par l'application d'IFRS16 aux contrats de location (locaux, véhicules...) dont Econocom est preneur.

À PROPOS D'ECONOCOM

Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 40 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 18 pays avec plus de 10 000 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 559 millions d'euros en 2020. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.

