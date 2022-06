ECONOCOM : Econocom apporte des précisions sur l'acquisition de Semic SA en Espagne et sur son Chiffre d'Affaires trimestriel sur une base pro forma

Communique de presse, 29 juin 2022

Econocom apporte des précisions sur l'acquisition de Semic SA en Espagne et sur son Chiffre d'Affaires trimestriel sur une base pro forma 1

A la suite des questions posées par des analystes financiers au sujet de l'acquisition de Semic qui a été annoncée le 28 juin 2022, Econocom souhaite apporter les précisions suivantes :

en 2021, la société Semic a réalisé un EBITDA de l'ordre de 2 millions d'euros ;

51% des titres ont été acquis et la société est consolidée à partir du 1er avril 2022 ;

le solde fera l'objet d'une deuxième tranche en mars 2025.

Par ailleurs, Econocom précise qu'à la suite du reclassement de certaines entités en activités non poursuivies, le Chiffre d'Affaires pro forma 1 par métier du 1 er trimestre 2021 ressort comme suit :

Chiffre d'affaires en millions d'euros T1 2021

pro forma 1 T1 2022 Produits & Solutions 222,7 239,5 Services 133,3 128,5 Technology Management & Financing (TMF) 171,1 175,9 Total Groupe 527,0 543,9

Portée par la reprise de TMF, la bonne tenue de Produits & Solutions et l'intégration des dernières acquisitions, Econocom anticipe pour le 1 er semestre 2022 un Chiffre d'Affaires en croissance soutenue 2 , supérieure à l'objectif de 4 à 5% fixé par le Groupe pour l'année 2022.

Compte tenu de la bonne orientation de l'activité au 1 er semestre 2022, le Groupe anticipe un Résultat Net par action récurrent d'au moins 0,50 euro sur l'ensemble de l'année 2022.

Prochaine publication : résultats semestriels 2022 le 26 juillet 2022 après Bourse.

1 A normes et périmètres constants

2 A normes constantes

