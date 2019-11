ECONOCOM : Econocom annonce le départ de sa Deputy CEO

Communiqué de presse, 29 novembre 2019

Econocom annonce le départ de sa Deputy CEO

Après avoir contribué à recentrer la stratégie de développement du groupe sur son métier historique et à renforcer significativement le programme ambitieux de réduction des coûts, Julie Verlingue, qui avait été nommée Deputy CEO en mai dernier par le Conseil d'Administration, quitte le groupe pour raisons personnelles. Ses responsabilités seront assumées par Jean-Louis Bouchard (Président-Directeur Général) et Angel Benguigui (Directeur Finance Groupe).

Jean-Louis Bouchard déclare : « Je remercie Julie pour son implication dans le lancement du plan de transformation d'Econocom. Au nom du groupe, je lui adresse tous mes vœux de réussite pour la poursuite de sa carrière. »

Econocom reste pleinement focalisé sur l'exécution de sa stratégie, visant à amplifier ses actions structurelles de productivité dans le cadre du recentrage de ses activités, et sur la réalisation des objectifs annuels du groupe.

Prochaine publication : chiffre d'affaires annuel 2019 le 23 janvier 2020 après Bourse.

À PROPOS D'ECONOCOM

Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 40 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 18 pays avec plus de 10 000 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 846 millions d'euros. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.

