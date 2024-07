ECONOCOM : Econocom annonce la nomination de Monsieur Angel Benguigui en qualité de CEO Groupe à compter du 24 juillet 2024

Communiqué de presse

Bruxelles, 24 juillet 2024

Econocom annonce la nomination de

Monsieur Angel Benguigui en qualité de CEO Groupe

à compter du 24 juillet 2024

Econocom, groupe précurseur dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises, annonce ce jour la mise en place d'une nouvelle gouvernance.

M. Jean-Louis Bouchard et M. Angel Benguigui sont respectivement nommés Président opérationnel et CEO Groupe. M. Patrick Van Den Berg quitte sa fonction de Directeur Général.

Cette nouvelle gouvernance aura pour mission la surveillance et l'exécution du nouveau plan stratégique « One Econocom 2024-2028 » annoncé en novembre 2023.

Le Conseil d'Administration d'Econocom s'est réuni ce jour, le 24 juillet 2024, sous la Présidence de M. Jean-Louis Bouchard, et a approuvé à l'unanimité la dissociation des fonctions de Président et de CEO, ainsi que la nomination de M. Angel Benguigui en qualité de CEO Groupe. M. Jean-Louis-Bouchard, fondateur d'Econocom, devient Président opérationnel. M. Angel Benguigui pourra s'appuyer sur son soutien et son conseil, dans le cadre d'échanges de qualités fondés sur la relation de confiance établie entre eux depuis de nombreuses années.

Commentant ces décisions, M. Jean-Louis Bouchard, Président-fondateur du groupe Econocom, a déclaré : « Angel Benguigui est un leader inspirant qui bénéficie d'une connaissance fine de nos métiers et d'une expertise reconnue pour assurer la Direction du Groupe, dans une période d'accélération importante. Il est parfaitement préparé à cette fonction, après un parcours exemplaire au sein d'Econocom de près de 20 ans et son rôle central dans l'élaboration du plan ‘One Econocom'. Alors que le marché de la technologie et de la transformation digitale connaît des mutations majeures, en particulier liées au cloud et à l'intelligence artificielle, Angel aura pour mission d'accompagner la mise en œuvre de notre nouveau plan stratégique ambitieux sur la période 2024-2028 et d'en assurer son succès. Le Conseil d'administration et moi-même avons toute confiance en lui et en nos équipes pour mener à bien ces prochaines étapes de notre développement, qui s'annoncent passionnantes. J'aimerais enfin remercier Patrick Van Den Berg, qui a été un fervent acteur du développement du groupe Econocom ces deux dernières années. »

M. Angel Benguigui, CEO du groupe Econocom, a commenté : « Je tiens à remercier le Conseil d'administration et Jean-Louis Bouchard pour leur confiance . C'est avec honneur et une grande détermination que je m'engage à accélérer le développement d'Econocom et à assurer la bonne mise en œuvre du nouveau plan stratégique ‘One Econocom' aux côtés d'équipes talentueuses. Je suis certain qu'Econocom possède un vaste potentiel de croissance grâce à la position unique de notre Groupe, qui couvre de bout en bout les besoins de nos clients en matière d'accès aux actifs numériques essentiels. »

M. Patrick Van Den Berg, qui avait rejoint Econocom en mai 2022 en qualité de Deputy Managing Director à l'international et Country Manager des Pays-Bas, puis avait été nommé Directeur Général en 2023, quitte ses fonctions au sein du Groupe pour poursuivre d'autres opportunités professionnelles.

M. Angel Benguigui va constituer un nouveau Comité Exécutif, qui sera prochainement annoncé, afin de renforcer les expertises et la complémentarité des différents membres de la direction générale.

Le Conseil d'Administration d'Econocom est convaincu que cette organisation garantira la bonne exécution du plan stratégique « One Econocom ».

Angel Benguigui

Diplômé en Economie et Gestion d'Entreprises de l'Université de Madrid, Angel Benguigui débute sa carrière au sein du Groupe Crédit Lyonnais. Durant 18 ans, il évolue avec succès dans des activités de Corporate Banking et de Financements Spécialisés en Europe, avant d'être nommé Directeur Général pour l'Espagne. A la suite de la fusion avec le Crédit Agricole en 2003, il intègre Calyon (devenu Crédit Agricole CIB) en qualité de Directeur Général Adjoint pour l'Espagne et le Portugal. Il rejoint Econocom en 2006 en tant que Country Manager pour l'Espagne, avec pour mission le développement des activités de Financement, de Distribution et des Services Numériques, notamment grâce à une politique d'acquisitions ciblées. Ce qu'il réalise avec succès. Après avoir fait partie pendant plusieurs années du Comité International puis du Comité de Direction du Groupe, en 2019, il prend en charge la Direction Générale Finance et Administration du Groupe, puis en 2020, est nommé Directeur Général avec pouvoirs à la gestion journalière, avant de rejoindre, en 2023, le Conseil d'administration en tant qu'Administrateur délégué avec notamment pour responsabilité l'élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique « One Econocom ».

À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est précurseur dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Ses solutions, centrées sur le développement et la transformation de la workplace, de l'audiovisuel & du digital signage ainsi que des infrastructures, couvrent la responsabilité globale des expertises nécessaires à la réalisation d'un projet digital : de la phase de design et d'aide au choix de la solution jusqu'au déploiement des équipements et à leur infogérance. Cela inclut l'achat ou la location des équipements, leur customisation, les services associés et managés, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de vie.

Présent dans 16 pays avec plus de 8 800 collaborateurs, Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business, et a réalisé un chiffre d'affaires de 2 681 millions d'euros en 2023.

