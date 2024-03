ECONOCOM : Econocom annonce entrer en négociations exclusives en vue de la cession de la société Les Abeilles au groupe BOLUDA

Communiqué de presse

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

4 mars 2024

Econocom annonce entrer en négociations exclusives

en vue de la cession de la société Les Abeilles

au groupe BOLUDA

Le groupe Econocom annonce être entré en négociations exclusives avec l'armateur espagnol BOLUDA en vue de lui céder 100% des actions de la société Les Abeilles.

La consultation des instances représentatives du personnel sur ce projet de cession est prévue dans les prochains jours. La réalisation finale de cette opération, attendue pour le 2 ème trimestre 2024, reste soumise à la finalisation des accords ainsi qu'aux conditions suspensives usuelles dans ce type de transaction avec notamment l'obtention de l'aval des autorités françaises.

Cette cession permettrait à Econocom de conforter encore sa solide structure financière, en vue de la mise en œuvre de son plan stratégique One econocom pour la période 2024-2028 qui a été publié mi-novembre et prévoit notamment un autofinancement de sa croissance interne et externe future.

Rachetée par le groupe Econocom en 2020, la société Les Abeilles a été reclassée fin 2023 en « activités détenues en vue de la vente » en application de la norme IFRS5 et en ligne avec les orientations stratégiques du plan One econocom .

Jean-Louis Bouchard, Président Directeur Général d'Econocom déclare : « Nous sommes très heureux de cette opération avec le groupe BOLUDA, leader mondial du remorquage. Ce rapprochement permettrait aux Abeilles de bénéficier du soutien d'un acteur majeur pour son développement futur. Cette cession interviendrait conformément au plan de vente de quelques actifs non stratégiques pour le Core Business annoncé mi-novembre dans le cadre de la présentation de notre plan stratégique One econocom pour 2024-2028. »

Samira Draoua, Présidente des Abeilles ajoute : « Depuis l'acquisition des Abeilles en septembre 2020, nous nous sommes attachés à renforcer et développer ce fleuron de l'armement français. Nous avons acquis et mis en service deux des plus puissants remorqueurs au monde (Les Abeilles Méditerranée et Normandie) ; nous avons également diversifié nos activités au travers de l'Abeille Horizon et renforcé nos expertises par le lancement de l'école Abeilles International. Le rapprochement avec BOLUDA permettrait à la société Les Abeilles de poursuivre et d'accélérer cette trajectoire. »

Vicente Boluda Fos, Président de BOLUDA, conclut : « Notre groupe est présent en France depuis 2007 et profondément ancré dans le territoire. Notre engagement pour l'emploi et la croissance française a toujours été un marqueur fort de notre identité. BOLUDA, groupe familial centenaire, est aujourd'hui à un moment clé de son histoire en devenant leader mondial incontesté du secteur du remorquage. L'arrivée des Abeilles et de son savoir-faire opérationnel dans le giron du groupe constituerait une nouvelle étape de cette croissance. »

Prochaine publication : chiffre d'affaires du T1 2024 le 18 avril 2024 après Bourse.

À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est précurseur dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Ses solutions, centrées sur le développement et la transformation de la workplace, de l'audiovisuel & du digital signage ainsi que des infrastructures, couvrent la responsabilité globale des expertises nécessaires à la réalisation d'un projet digital : de la phase de design et d'aide au choix de la solution jusqu'au déploiement des équipements et à leur infogérance. Cela inclut l'achat ou la location des équipements, leur customisation, les services associés et managés, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de vie.

Présent dans 16 pays avec plus de 8 800 collaborateurs, Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business, et a réalisé un chiffre d'affaires de 2 681 millions d'euros en 2023.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Contact relations investisseurs et relations actionnaires : benjamin.pehau@econocom.com

Contact agence communication financière : info@capvalue.fr +33 1 80 81 50 00