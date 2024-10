ECONOCOM : Croissance continue au 3ème trimestre 2024

Communiqué de presse

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, 21 octobre 2024

Croissance continue au 3 ème trimestre 2024

Econocom affiche une activité en progression, avec un chiffre d'affaires de 1 941 millions d'euros, en hausse de 4,0 % sur les neuf premiers mois de l'année (à comparer à une croissance de 3,0 % au 1 er semestre 2024), portée par l'activité TMF

Sur les 9 premiers mois de 2024, le développement des différentes activités du Groupe s'établit ainsi :

Technology Management & Financing (TMF) : le chiffre d'affaires atteint 721 millions d'euros, soit une croissance totale de 9,7 %, récoltant ainsi les fruits des investissements commerciaux réalisés depuis plusieurs semestres.

Produits & Solutions (P&S) : le chiffre d'affaires atteint 861 millions d'euros, stable par rapport à la même période de l'exercice précédent, dans un contexte de marché morose et de contraction des commandes publiques en France

Services : le chiffre d'affaires atteint 359 millions d'euros, soit une croissance de 2,9 %, à comparer à +1,2 % au 1 er semestre 2024.

Perspectives de fin d'année

Econocom maintient sa guidance 2024 (hausse du chiffre d'affaires 2024 comprise entre 3 et 5 %), dans un contexte de marché de la distribution IT difficile notamment en France.

Prochaine publication : résultats annuels 2024 le jeudi 13 février 2025 après bourse

Econocom mettra à disposition sur son site internet son calendrier de publication de l'information financière 2025 d'ici la fin de l'année.

À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est précurseur dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Ses solutions, centrées sur le développement et la transformation de la workplace, de l'audiovisuel & du digital signage ainsi que des infrastructures, couvrent la responsabilité globale des expertises nécessaires à la réalisation d'un projet digital : de la phase de design et d'aide au choix de la solution jusqu'au déploiement des équipements et à leur infogérance. Cela inclut l'achat ou la location des équipements, leur customisation, les services associés et managés, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de vie.

Présent dans 16 pays avec plus de 8 800 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2 681 millions d'euros en 2023. Le groupe est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Tech Leaders, Bel Small et Family Business.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Contact relations investisseurs et relations actionnaires : philippe.renauld@econocom.com

Contact agence communication financière : groupeeconocom@havas.com

Estelle Bleuze : 06 73 97 94 17 - Louis Tilquin : 06 02 15 67 69

Annexe : Réconciliation entre les données financières publiées à fin T3 2023 dans le communiqué de presse du 19 octobre 2023

Le « Publié 9 mois 2023 » correspond au Chiffre d'Affaires présentés dans le communiqué de presse diffusé le 19 octobre 2023.

Le « Retraité 9 mois 2023 » correspond au Chiffre d'Affaires à fin septembre 2023 et tient compte des variations d'activités non poursuivies au sens d'IFRS 5 et des changements de présentations comptables. Il sert de base au calcul des taux de croissance totale.

Le « Pro Forma 9 mois 2023 » correspond au Chiffre d'affaires à fin septembre 2023 retraités corrigés des effets de change et de variations de périmètre (acquisitions et cessions). Il sert de base au calcul des taux de croissance organique.

Chiffre d'affaires en M€ Total Groupe TMF P&S Services Publié 9 mois 2023 1 925,5 689,0 862,2 374,3 Variation du périmètre des activités non poursuivies et autres corrections pour comparabilité -58,1 -32,3 -0,4 -25,4 Retraité 9 mois 2023 1867,3 656,7 861,7 348,9 Impact change 1,4 0,8 0,7 - Variation de périmètre (acquisitions) 0,4 0,4 - - Pro Forma 9 mois 2023 1869,2 657,8 862,4 348,9 Publié 9 mois 2024 1 941,1 720,6 861,4 359,1 Croissance totale +4,0% +9,7% +0,0% +2,9% Croissance organique +3,9% +9,5% -0,1% +2,9%