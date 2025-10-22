ECONOCOM : Croissance à fin septembre en ligne avec l'objectif annuel, portée par TMF et marquée par le retour à la croissance de PetS

communiqué de presse

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, le 22 octobre 2025

Croissance à fin septembre en ligne avec l'objectif annuel,

portée par TMF et marquée par le retour à la croissance de P&S

Chiffres clés

En M€ Sept. 2024 cumulé

retraité 1 Sept. 2025 cumulé Variation publiée Chiffres d'affaires 1 946 2 072 6,5 % de TMF 721 833 15,7 % de P&S 866 872 0,6 % de Services 359 367 2,2 %

Angel Benguigui , CEO du groupe Econocom, a déclaré : « Econocom continue d'afficher une performance résiliente dans un environnement économique et technologique en constante évolution. La performance du groupe au troisième trimestre 2025 reflète la pertinence de notre stratégie et confirme notre évolution vers un modèle davantage centré sur les besoins de nos clients, illustrée récemment par la création de Econocom Audiovisual Solutions. Nous restons pleinement engagés dans la poursuite de nos efforts commerciaux, en ligne avec notre plan stratégique ‘One Econocom', tout en visant l'efficience opérationnelle afin de soutenir la rentabilité à long terme du groupe.»

Trajectoire de croissance soutenue

Au 30 septembre 2025, Econocom a enregistré un chiffre d'affaires de 2 072 millions d'euros depuis le début de l'exercice, en hausse de 6,5% en données publiées et de 5,1% en organique , comparé au chiffre d'affaires 2024 retraité sur la même période. Cette performance illustre la dynamique commerciale continue du groupe, portée par les activités TMF, la résilience de P&S, ainsi que la contribution des opérations de croissance externe.

Sur la période, les activités poursuivies ont connu les développements suivants :

Technology Management & Financing (TMF) affiche un chiffre d'affaires de 833 millions d'euros , en forte progression de 15,7%, portée par une dynamique de marché favorable et le financement d'actifs stratégiques.

affiche un chiffre d'affaires de , en forte progression de 15,7%, portée par une dynamique de marché favorable et le financement d'actifs stratégiques. Products & Solutions (P&S) renoue avec une trajectoire de croissance, tant en organique au troisième trimestre, qu'en données publiées depuis le début de l'exercice 2025. L'activité enregistre un chiffre d'affaires de 872 millions d'euros , bénéficiant notamment de l'effet des acquisitions réalisées en Audiovisuel (+0,6%), malgré un environnement de marché toujours incertain.

renoue avec une trajectoire de croissance, tant en organique au troisième trimestre, qu'en données publiées depuis le début de l'exercice 2025. L'activité enregistre un chiffre d'affaires de , bénéficiant notamment de l'effet des acquisitions réalisées en Audiovisuel (+0,6%), malgré un environnement de marché toujours incertain. L'activité Services réalise un chiffre d'affaires de 367 millions d'euros , et poursuit sa croissance avec une hausse de 2,2% en données publiées.

Perspectives de fin d'année

Econocom confirme ses perspectives 2025, avec une croissance annuelle du chiffre d'affaires en ligne avec celle du premier semestre.

Prochaine publication : résultats annuels 2025 – 10 février 2026, après Bourse.

Annexe : Réconciliation avec les données financières des neuf premiers mois 2024 publiées dans le communiqué de presse du 21 octobre 2024

Le « Publié 9 mois 2024 » correspond au chiffre d'affaires présenté dans le communiqué de presse du 21 octobre 2024.

Le « Retraité 9 mois 2024 » correspond au chiffre d'affaires des neuf premiers mois 2024 tenant compte des variations d'activités non poursuivies au sens d'IFRS 5 et des changements de méthode comptable. Il sert de base au calcul des taux de croissance à normes constantes.

Chiffres d'affaires en M€ Total groupe TMF P&S Services Publiés 9 mois 2024 1 941,1 720,6 861,4 359,1 Variation du périmètre des activités non poursuivies et changement de méthode comptable · - 5,0 · Retraité 9 mois 2024 1 946,1 720,6 866,4 359,1 Publié 9 mois 2025 2 072,0 833,4 871,7 366,9 Croissance totale 6,5 % 15,7 % 0,6 % 2,2 %

À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises.

Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux.

Présent dans 16 pays avec plus de 8 450 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,744 milliards d'euros en 2024. Le groupe est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Tech Leaders, Bel Small et Family Business.

1 Retraité des variations d'activités non poursuivies au sens d'IFRS 5 et des changements de méthode comptable.