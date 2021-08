ECONOCOM : Convocation d'une Assemblée Générale Particulière le 9 septembre 2021

Communiqué de presse - Information réglementée - 4 août 2021

Le Conseil d'Administration d'Econocom Group SE a décidé de convoquer une Assemblée Générale Particulière qui se tiendra le 9 septembre 2021.

Il est proposé à cette occasion de nommer Monsieur Eric Boustouller en qualité d'administrateur indépendant d'Econocom Group SE, avec effet immédiat pour une durée de

4 ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2025.

Monsieur Eric Boustouller répond aux critères d'indépendance fixés par l'article 7:87 du Code des sociétés et associations et par l'article 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020.

L'ensemble des informations et documents relatifs à l'Assemblée Générale Particulière sont disponibles sur le site Internet (https://finance.econocom.com) ou sur simple demande au siège d'Econocom Group SE.

Compte tenu de la crise sanitaire et des mesures y afférentes pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, il est hautement déconseillé aux actionnaires de participer physiquement à l'Assemblée.

Il est vivement recommandé aux actionnaires d'exercer leurs droits de vote avant l'Assemblée en suivant les règles énoncées dans la convocation, soit (i) en votant à distance par correspondance, soit (ii) en donnant procuration à une personne désignée par le Conseil d'Administration.

Les porteurs de titres ayant accompli les formalités de convocation nécessaires et qui expriment leur souhait d'assister à l'Assemblée seront avertis des modalités précises de la tenue de l'Assemblée en temps voulu.

En fonction de l'évolution de la situation sanitaire et des règles applicables dans les prochaines semaines, la Société se réserve le droit de modifier ces modalités de participation par le biais d'un communiqué de presse et sur le site Internet de la Société.

À propos d'Econocom

Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 48 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 18 pays avec plus de 9 000 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 559 millions d'euros en 2020. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.

