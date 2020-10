ECONOCOM : Convocation d'une Assemblée Générale Particulière le 6 novembre 2020 - Proposition de distribution d'un dividende intercalaire de 0,12 euro par action

Convocation d'une Assemblée Générale Particulière

le 6 novembre 2020

Proposition de distribution d'un dividende intercalaire

de 0,12 euro par action

Le conseil d'administration d'Econocom Group a décidé de convoquer une Assemblée Générale Particulière de la Société qui se tiendra le 6 novembre 2020, en vue de proposer la distribution d'un dividende intercalaire de 0,12 euro brut par action.

Les conditions satisfaisantes dans lesquelles ont été réalisés les projets de cessions, les bonnes performances obtenues au premier semestre en termes de rentabilité opérationnelle, la poursuite du plan de réduction des coûts et les perspectives du groupe en termes de résilience de l'activité, permettent aujourd'hui d'envisager cette distribution.

SI les actionnaires approuvent cette proposition, les modalités pratiques de mise en paiement du dividende, fixées à l'issue de l'assemblée générale particulière, feront l'objet d'un communiqué de presse distinct.

