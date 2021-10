ECONOCOM : Convocation d'une Assemblée Générale Extraordinaire le 30 novembre 2021

Communiqué de presse - information réglementée - 25 octobre 2021

Le Conseil d'Administration d'Econocom Group SE a proposé ce jour, conformément à l'article 7:215 du Code des sociétés et des associations, (i) la modification de l'article 12 des statuts afin de supprimer le plafond statutaire d'acquisition et de mise en gage d'actions propres, et (ii) l'octroi d'une nouvelle autorisation d'achat d'actions propres dans une limite d'auto-détention de 88.000.000 d'actions.

Cette proposition de porter le plafond de 20% à un nouveau plafond de près de 40%, s'inscrit pleinement dans la poursuite de la politique de rachat d'actions propres initiée par Econocom Group SE depuis plusieurs années.

Le Conseil d'Administration a également proposé la modification de l'article 27 des statuts afin de changer la date de l'assemblée générale ordinaire de la Société.

Une Assemblée Générale Extraordinaire, à tenir le 30 novembre 2021, sera convoquée à cet effet.

L'avis de convocation sera publié dans les organes de presse et sur le site internet de la Société à partir du 27 octobre 2021.

L'ensemble des informations et documents relatifs à l'Assemblée Générale Extraordinaire seront disponibles sur le site Internet (https://www.econocom.com/fr/investisseurs/assemblees-generales) ou sur simple demande au siège de la Société.

Compte tenu de la crise sanitaire et des mesures y afférentes pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, le Conseil d'Administration encourage les actionnaires à participer à l'Assemblée soit (i) en votant à distance par correspondance, soit (ii) en donnant procuration à une personne désignée par le Conseil d'Administration, en suivant les règles qui seront énoncées dans la convocation.

En fonction de l'évolution de la situation sanitaire et des règles applicables dans les prochaines semaines, la Société se réservera le droit de modifier ces modalités de participation par le biais d'un communiqué de presse et sur le site Internet de la Société.

A porpos d'Econocom

Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 48 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 18 pays avec plus de 10 000 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 846 millions d'euros. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.



www.econocom.com

etienne.jacquet@econocom.com

Info@capvalue.fr

+33 1 80 81 50 01

