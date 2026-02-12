ECONOCOM : COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF AU DROIT DE VOTE ET AU DENOMINATEUR

Communiqué de presse

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, le 12 février 2026

COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF AU DROIT DE VOTE ET AU DENOMINATEUR

-

Publication effectuée en application de l'article 15, §1er de la loi du 2 mai 2007 (la " Loi ") relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses. Cette publication intervient à la suite du conseil d'administration de la société du 10 février 2026, à l'occasion duquel il a été décidé l'annulation des 4.287.102 actions détenues en propre.

Econocom Group a annulé 4.287.102 actions détenues en propre, portant son capital à 23.731.026,74 EUR, représenté par 162.759.902 actions.

Le nombre total de titres conférant le droit de vote est de 162.759.902.

Le nombre total de droits de vote simple existants s'élève à 102.021.598, le nombre total de droits de vote double existants s'élève à 60.738.304, par conséquent le nombre total de droits de vote existants s'élève à 223.498.206 (le dénominateur).

Au 10 février 2026, la société Econocom Group ne détient plus aucune action propre.

La société n'a pas inscrit dans ses statuts de seuils supplémentaires par rapport aux seuils légaux.

Conformément à la Loi, l'ensemble des communiqués de presse relatifs aux opérations sur l'action, sont publiés dans la section « Informations Réglementées » du site web d'Econocom.

( https://www.econocom.com/fr/investisseurs/informations-reglementees )

A PROPOS ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux.

Présent dans 16 pays avec environ 8 680 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros en 2025. Le groupe est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Tech Leaders, et Family Business.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Contact relations investisseurs et relations actionnaires : thomas.bangratz@econocom.com

Communication financière : financial.communication@econocom.com