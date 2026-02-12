 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ECONOCOM : COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF AU DROIT DE VOTE ET AU DENOMINATEUR
information fournie par Actusnews 12/02/2026 à 17:45

Communiqué de presse

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, le 12 février 2026

COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF AU DROIT DE VOTE ET AU DENOMINATEUR

-

Publication effectuée en application de l'article 15, §1er de la loi du 2 mai 2007 (la " Loi ") relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses. Cette publication intervient à la suite du conseil d'administration de la société du 10 février 2026, à l'occasion duquel il a été décidé l'annulation des 4.287.102 actions détenues en propre.

  • Econocom Group a annulé 4.287.102 actions détenues en propre, portant son capital à 23.731.026,74 EUR, représenté par 162.759.902 actions.
  • Le nombre total de titres conférant le droit de vote est de 162.759.902.
  • Le nombre total de droits de vote simple existants s'élève à 102.021.598, le nombre total de droits de vote double existants s'élève à 60.738.304, par conséquent le nombre total de droits de vote existants s'élève à 223.498.206 (le dénominateur).
  • Au 10 février 2026, la société Econocom Group ne détient plus aucune action propre.
  • La société n'a pas inscrit dans ses statuts de seuils supplémentaires par rapport aux seuils légaux.

Conformément à la Loi, l'ensemble des communiqués de presse relatifs aux opérations sur l'action, sont publiés dans la section « Informations Réglementées » du site web d'Econocom.

( https://www.econocom.com/fr/investisseurs/informations-reglementees )

A PROPOS ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux.

Présent dans 16 pays avec environ 8 680 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros en 2025. Le groupe est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Tech Leaders, et Family Business.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Contact relations investisseurs et relations actionnaires : thomas.bangratz@econocom.com

Communication financière : financial.communication@econocom.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : l51qkpWXY5yal3KbachmbmNmZ5hlmGbJmZSbnJduYpnHa26TmW9mmsWYZnJnmmpv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96559-20260212-cp-denominateur-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

ECONOCOM GROUP
1,5400 EUR Euronext Bruxelles -2,53%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bruno Retailleau le 14 janvier 2025. ( AFP / Loic VENANCE )
    Candidat "par devoir", Retailleau se lance dans la course à l'Elysée
    information fournie par AFP 12.02.2026 18:35 

    Privé de lumière depuis sa sortie du gouvernement, Bruno Retailleau joue son va-tout: le président des Républicains a annoncé jeudi sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, avec l'espoir de prendre de vitesse ses concurrents. "J'ai pris la décision d'être ... Lire la suite

  • Le directeur général du géant pharmaceutique français Sanofi, Paul Hudson, le 30 avril 2024 à Paris ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Sanofi évince son DG Paul Hudson, remplacé par la patronne de Merck
    information fournie par AFP 12.02.2026 18:31 

    Après plus de 6 ans à la tête de Sanofi , Paul Hudson, quittera ses fonctions de directeur général le 17 février, le conseil d’administration du groupe pharmaceutique français ayant décidé de ne pas renouveler son mandat d’administrateur. Sa remplaçante, l'actuelle ... Lire la suite

  • Le logo de la chaîne de télévision française TF1
    TF1 vise une croissance soutenue du CA digital en 2026, CA -2,5% en 2025
    information fournie par Reuters 12.02.2026 18:11 

    Le ‌groupe TF1 a déclaré jeudi viser ​en 2026 une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires digital, tout ​en faisant état d'un chiffre d’affaires annuel ​en baisse et ⁠inférieur aux attentes. Le groupe déclare viser ‌une croissance soutenue à deux chiffres ... Lire la suite

  • A Orange, fief de l'extrême droite, des municipales de père en fils... en père
    A Orange, fief de l'extrême droite, des municipales de père en fils... en père
    information fournie par AFP Video 12.02.2026 18:11 

    Maire de la ville d'Orange (Vaucluse) pendant 26 ans et contraint à la démission en 2021 à la suite d'ennuis judiciaires, Jacques Bompard revient sur le devant de la scène : désormais à nouveau éligible, cette figure de l'extrême-droite française espère à 82 ans ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank