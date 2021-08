ECONOCOM : COMMUNIQUÉ DE PRESSE RELATIF AU DÉNOMINATEUR

Information réglementée - le 30 août 2021

Publication effectuée en application de l'article 15, §1er de la loi du 2 mai 2007 (la "Loi") relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses.

Le capital de Econocom Group s'élève à 23.555.349,67 EUR et est représenté par 221.280.430 actions suite à une augmentation de capital réalisée le 13 août par l'émission de 400.000 nouvelles actions liée à l'exercice de 200.000 droits de souscription attribués en 2014.

Le nombre total de titres conférant le droit de vote est de 221.280.430.

Le nombre total de droits de vote simple existants s'élève à 160.259.232, le nombre total de droit de vote double existants s'élève à 61.021.198, par conséquent le nombre total de droit de vote existants s'élève à 282.301.628 (le dénominateur). Ce dénominateur est applicable depuis le 13 août 2021.

Au 13 août 2021, la société Econocom Group détient, hors contrat de liquidité, 17.238.310 actions propres, dont les droits de vote sont légalement suspendus.

Au 13 août 2021, une filiale indirecte de la société Econocom Group (à savoir BIS Bedrijfs Informatie Systemen B.V.) détient 16.445.090 actions d'Econocom Group, dont les droits de vote sont légalement suspendus.

Plusieurs plans d'options et d'actions gratuites ont été mis en place en faveur du personnel et des dirigeants du groupe. Au 13 août 2021, les engagements du groupe au titre de ces plans sont de 3.000.000 actions gratuites et 1.731.420 options de souscription d'actions, donnant droit à un nombre total maximal de 6.772.840 actions, dont 3.772.840 actions nouvelles donnant droit de vote. Ces plans sont conditionnés à l'atteinte d'objectifs individuels et collectifs, internes et/ou externes.

A ce jour, le nombre total d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 2023 en circulation est de 22.439.865. Chaque obligation peut être convertie en une action Econocom Group. La conversion peut mener, le cas échéant, à une cession d'actions propres ou à l'émission d'actions nouvelles en faveur des obligataires. Si toutes les obligations étaient converties en actions nouvelles, 22.439.865 actions nouvelles donnant droit de vote seraient émises.

La société n'a pas inscrit dans ses statuts de seuils supplémentaires par rapport aux seuils légaux.

Conformément à la Loi, les notifications de participations importantes, ainsi que toute question à propos de ce qui précède, doivent être envoyées par e-mail à Econocom Group à Etienne Jacquet, chargé des relations actionnaires et des relations investisseurs: etienne.jacquet@econocom.com

À PROPOS D'ECONOCOM

Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 48 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 18 pays avec plus de 9 000 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 559 millions d'euros en 2020. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Suivez-nous sur Twitter

Contact relations investisseurs et relations actionnaires : etienne.jacquet@econocom.com

Contact relations presse : Info@capvalue.fr

Tél. +33 1 80 81 50 04

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".

- SECURITY MASTER Key : mJpqY5ycY22ZnWmfk5VsmpVsamiXlWaVmZPLx2WcZZ2Wmmtgm2mXm5vHZnBhnGxr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70775-information-reglementee-sur-le-denominateur-30-08-2021.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com