ECONOCOM : Chiffre d'affaires et marge opérationnelle 2023 en croissance et en ligne avec les hypothèses du nouveau plan stratégique One econocom

Bonne résilience du modèle économique d'Econocom

Chiffre d'Affaires (CA) à 2 681 millions d'euros en croissance 1 de 3,5%, dont 1,2% organique 2

Marge Opérationnelle (MO) 3 à 116,2 millions d'euros, en légère progression par rapport à 2022

Résultat net consolidé à 62,6 millions d'euros, soit un Bénéfice Net Par Action de 0,35€ par action stable par rapport à 2022

Performances en ligne avec les indicateurs présentés en novembre 2023 comme points de départ du plan stratégique 2024-2028 One econocom, devant conduire à un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros et à un résultat net de 130 millions d'euros en 2028.

Progression du chiffre d'affaires et de la marge opérationnelle pour les activités poursuivies

Le groupe Econocom a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 2 681 millions d'euros, en hausse 1 de 3,5% par rapport au chiffre d'affaires 2022 retraité. A normes et périmètres constants, la progression organique 2 atteint 1,2%, démontrant dans un contexte sectoriel IT contrasté, la capacité du Groupe à bénéficier de son positionnement diversifié et équilibré entre ses 3 activités.

Conformément au plan stratégique 2024-2028 One econocom annoncé en novembre dernier, les activités françaises « Apps, Cloud & Data » et « Abeilles » ont été retraitées en « actifs détenus en vue de la vente » conformément à IFRS5. Ces sociétés ont vocation à être cédées prochainement ; des discussions sont en cours avec des acquéreurs potentiels. Le compte de résultat de 2022 a été ajusté en conséquence comme détaillé en annexe du présent communiqué.

Sur la période, les activités poursuivies ont connu les développements suivants :

• le chiffre d'affaires de Produits & Solutions (P&S) s'établit à 1 207 millions d'euros, en décroissance 1 totale de 2,5% et de 6,1% en organique 2 . Dans un marché 4 de la distribution des actifs numériques destinés au poste de travail, très mal orienté en 2023 (baisse estimée en Europe entre -11% et -15% pour les PCs, entre -14% et -19% pour les smartphones et les tablettes), le groupe est parvenu à limiter la baisse de son activité grâce notamment à ses offres combinées avec ses autres métiers. Il convient également de rappeler que l'année 2022 avait profité d'un fort effet rebond (avec une croissance organique d'un peu plus de 15%) en particulier en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, après les périodes de tensions importantes sur les approvisionnements post crise sanitaire. La marge opérationnelle 3 de P&S s'établit à 43,3 millions d'euros, faisant ressortir une profitabilité de 3,6%.

• Technology Management & Financing (TMF) a accéléré sa croissance avec un chiffre d'affaires de 998 millions d'euros en 2023, en progression 1 de 11,2%, dont 10% organique 2 . Les solutions de TMF, offrant un conseil personnalisé et indépendant ainsi qu'un modèle contractuel flexible, sont particulièrement appréciées des clients dans un contexte de resserrement des conditions d'octroi et de renchérissement du pricing des crédits par les établissements bancaires. Profitant de cette croissance du chiffre d'affaires, en particulier en Allemagne et en Italie, la marge opérationnelle 3 de TMF augmente 1 fortement pour s'établir à 47,6 millions d'euros, soit 4,8% du chiffre d'affaires à comparer à 3,3% en 2022.

• Dans la continuité des précédents trimestres, l'activité des Services a poursuivi sa dynamique en fin d'année. Avec un chiffre d'affaires de 476 millions d'euros, la croissance 1 annuelle s'établit à 4,6% (4,5% en organique 2 ). Dans un contexte marqué par une hausse des coûts de personnel et de l'énergie, le groupe est parvenu à mieux répercuter ces effets de l'inflation au second semestre. Le taux de profitabilité passe donc de 4,3% au 1 er semestre 2023 à 5,3% sur l'année avec une marge opérationnelle 3 à 25,3 millions d'euros.

Au global, la marge opérationnelle 3 du groupe, qui bénéficie de l'amélioration de 1,5 point 1 de la profitabilité de TMF, atteint 116,2 millions d'euros contre 114,2 millions d'euros en 2022 retraité.

Le résultat net annuel des activités poursuivies atteint 59,5 millions d'euros vs. 49,3 millions d'euros en 2022, après prise en compte :

d'autres charges opérationnelles nettes de 8,4 millions d'euros, en forte réduction par rapport à 2022,

d'un résultat financier de -19,8 millions d'euros, contre -13,5 millions en 2022, impacté par la hausse importante des taux d'intérêt, et

d'une charge d'impôt de 26,1 millions d'euros, représentant un Taux Effectif d'Impôt 5 de 28,6%.

En intégrant le profit des activités non poursuivies de 3,1 millions d'euros, le résultat net consolidé s'établit à 62,6 millions d'euros.

Les performances 2023 d'Econocom, en particulier le chiffre d'affaires, la marge opérationnelle et le résultat net, sont globalement conformes aux indicateurs présentés comme points de départ du plan stratégique One econocom lors du Capital Market Day du 16 novembre 2023.

Endettement financier net 6 limité à 1.2x l'EBITDA et Trésorerie Opérationnelle de 28 millions d'euros

L'endettement financier net 6 reste très maitrisé ; il s'établit à 181 millions d'euros au 31 décembre 2023, représentant 38% des capitaux propres et 1,2 fois l'EBITDA 2023.

La Trésorerie Opérationnelle (après prise en compte des encaissements futurs actualisés attendus des contrats de location TMF autoportés pour 209 millions d'euros à fin 2023) atteint 28 millions d'euros au 31 décembre 2023.

Rémunération des actionnaires

Le Conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale d'effectuer un remboursement de prime d'émission de 0,16 euro par action, stable par rapport à 2023. Sur base de la moyenne du cours des 20 derniers jours, le rendement s'établit à 6,8%.

Le remboursement prévu en juillet 2024 s'élèverait donc à 27,6 millions d'euros et correspondrait à un pay-out de 44,1% du résultat net 2023.

Perspectives

Dans un contexte attendu plus favorable, notamment pour les marchés de la distribution de matériel IT (Activité P&S), le groupe va poursuivre en 2024 la mise en œuvre de son plan One econocom visant à accélérer la croissance organique de ses métiers, renforcer les synergies entre les différents segments d'activité et développer ses relais de croissance dans l'audiovisuel (lancement de la marque Gather with Econocom). Pour y parvenir, Econocom anticipe d'accroître sensiblement sa force commerciale dans les géographies cibles et de recruter de nouveaux talents pour renforcer la distribution de ses offres.

Compte-tenu d'un niveau d'endettement net maîtrisé, et de capacités d'autofinancement renforcées par les cessions prévues au cours de l'année, Econocom poursuivra également en 2024 ses recherches de cibles de croissance externe, visant à l'acquisition d'expertises spécifiques.

Pour 2024, le groupe prévoit une croissance totale de son chiffre d'affaires située entre 3% et 5%.

Au-delà de 2024 et sur l'horizon de son plan stratégique visant à atteindre en 2028 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 130 millions d'euros de résultat net, Econocom souhaite capitaliser sur :

une forte croissance anticipée du marché du poste de travail, de l'audiovisuel et des infrastructures et réseaux, croissance pour partie portée par les investissements rendus nécessaires par le développement rapide de l'intelligence artificielle ;

une accélération du déploiement d'offres Econocom couvrant de bout en bout les besoins clients en matière d'actifs numériques ;

une feuille de route claire avec des objectifs ambitieux permettant d'embarquer l'ensemble des équipes internes ;

un plan autofinancé avec un programme avancé de cessions qui permet au groupe d'exécuter son plan stratégique, y compris le volet de croissance externe.

Econocom a aussi construit son plan stratégique 2024 – 2028 autour d'ambitions très fortes en matière de performances extra-financières, avec un focus particulier sur la réparabilité et l'allongement de la vie des actifs numériques de ses clients, sur la réduction de son empreinte carbone et le renforcement de l'égalité des chances pour tou(te)s ses salarié(e)s. Econocom confirme ainsi viser l'atteinte du niveau Platinum du Sustainability Rating d'Ecovadis® d'ici 2028.

Réunion d'information sur les résultats annuels 2023 à Bruxelles le 15 février 2024

1 Pour les activités poursuivies à normes constantes

2 Pour les activités poursuivies à normes et périmètres constants et en intégrant la croissance organique des sociétés acquises

3 L'appellation Marge Opérationnelle remplace l'appellation de résultat opérationnel courant.

4 Etude Context pour la période 2023/2022

5 Taux Effectif d'Impôt sur le résultat, hors CVAE et IRAP

6 Endettement financier net incluant les dettes financières courantes et non courantes et excluant notamment la dette induite par l'application d'IFRS16 aux contrats de location (locaux, véhicules…) dont Econocom est preneur et tout actif et passif détenu en vue de la vente.

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est précurseur dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Ses solutions, centrées sur le développement et la transformation de la workplace, de l'audiovisuel & du digital signage ainsi que des infrastructures, couvrent la responsabilité globale des expertises nécessaires à la réalisation d'un projet digital : de la phase de design et d'aide au choix de la solution jusqu'au déploiement des équipements et à leur infogérance. Cela inclut l'achat ou la location des équipements, leur customisation, les services associés et managés, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de vie.

Présent dans 16 pays avec plus de 8 800 collaborateurs, Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business, et a réalisé un chiffre d'affaires de 2 681 millions d'euros en 2023.

COMPTE DE R É SULTAT

(En M€) 2022

Retraité 2023 Chiffre d'affaires 2 590 2 681 Marge opérationnelle 114,2 116,2 Dotations aux amortissements des actifs incorporels d'acquisition -2,2 -2,3 Autres produits opérationnels 0,1 2,1 Autres charges opérationnelles -27,0 -10,5 Résultat opérationnel 85,2 105,5 Autres produits financiers 0,4 1,1 Autres charges financières -13,9 -20,9 Résultat avant impôt 71,7 85,7 Impôt -22,3 -26,1 Résultat net des activités poursuivies 49,3 59,5 Résultat net des activités non poursuivies et mises en équivalence 16,0 3,1 Résultat net consolidé 65,3 62,6 Résultat net ajusté 71,7 67,6

Le Commissaire, EY Réviseurs d'Entreprises SRL, a confirmé que ses travaux de révision, qui sont terminés quant au fond, n'ont pas révélés d'ajustement significatif à l'information comptable contenue dans ce communiqué de presse et préparée selon les normes comptables IFRS.

BILAN

(En M€) ACTIF 31.12.2022 31.12.2023 Ecarts d'acquisition 554 525 Autres actifs non courants 212 202 Intérêts résiduels dans les actifs donnés en location 165 164 Clients et autres débiteurs 879 776 Autres actifs courants 181 161 Trésorerie et équivalents 405 227 Actifs détenus en vue de la vente 106 225 TOTAL ACTIF 2 502 2 280 (En M€) PASSIF 31.12.2022 31.12.2023 Capitaux propres (part du groupe) 390 414 Intérêts minoritaires 67 61 CAPITAUX PROPRES 457 475 Emprunts obligataires 360 202 Dettes financières 188 206 Engagement brut de valeurs résiduelles financières 103 107 Provisions 59 53 Fournisseurs et autres créditeurs 932 827 Autres passifs 346 331 Passifs détenus en vue de la vente 56 79 TOTAL PASSIF 2 502 2 280

Annexe : Réconciliation entre les données financières publiées à fin 2022 publiées dans le rapport annuel 2022 et celles publiées dans le rapport annuel 2023.

Le « Publié 2022 » correspond au chiffre d'Affaires et à la marge opérationnelle présentés dans le rapport annuel 2022.

Le « Retraité 2022 » correspond au chiffre d'Affaires et à la marge opérationnelle à fin 2022 du rapport annuel 2023 publié et tient compte des variations d'activités non poursuivies au sens d'IFRS 5. Il sert de base au calcul des taux de croissance à normes constantes.

Le « Pro Forma 2022 » correspond au chiffre d'affaires et à la marge opérationnelle à fin 2022 retraités corrigés des effets de change et de variations de périmètre (acquisitions et cessions). Il sert de base au calcul des taux de croissance à normes et périmètre constants.

Chiffre d'affaires en M€ Total Groupe TMF P&S Services Publié 2022 2 718 989 1 238 492 Variation du périmètre des activités non poursuivies et changements de présentations comptables -128 -91 - -37 Retraité 2022 2 590 898 1 238 455 Impact change -2 -1 -1 - Variation de périmètre (acquisitions) 59 11 48 - Variation de périmètre (cessions) - - - - Pro Forma 2022 2 648 908 1 285 455

Marge opérationnelle en M€ Total Groupe TMF P&S Services Publié 2022 139 50 49 40 Variation du périmètre des activités non poursuivies et changements de présentations comptables -25 -20 - -5 Retraité 2022 114 29 49 36 Impact change - - - - Variation de périmètre (acquisitions) 1 - 1 - Pro Forma 2022 115 29 50 36