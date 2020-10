ECONOCOM : Chiffre d'affaires à fin septembre 2020 : 1 825 M EUR (-12,5 %)

Chiffre d'affaires à fin septembre 2020 : 1 825 M€ (-12,5 %1)

Confirmation de l'objectif de Résultat Opérationnel Courant2 pour 2020

Accélération du désendettement du groupe

Présentation du Plan Stratégique à l'issue des résultats S1 2021

Une activité impactée par la reprise de la crise sanitaire

Econocom a réalisé au cours des 9 premiers mois de 2020, un chiffre d'affaires consolidé de 1 825 millions d'euros, soit une décroissance1 de 12,5% par rapport à la même période de 2019, prolongeant la tendance constatée au cours du 1er semestre 2020.

En effet et contrairement à ce qui était espéré début septembre, la reprise de la crise sanitaire liée au COVID et les conséquences économiques qui en découlent ne permettent pas d'amélioration du chiffre d'affaires.

Sur la période, les activités ont connu les développements suivants :

o Le chiffre d'affaires Technology Management & Financing (TMF) à 639 millions d'euros affiche une baisse1 de 17,5 %, principalement due aux décalages rencontrés dans le déploiement des projets.

o Le chiffre d'affaires Digital Services and Solutions (DSS) réduit sa décroissance au 3ème trimestre 2020 et ressort sur les 9 premiers mois de 2020 à 1 186 millions d'euros, soit une diminution1 de 9,5%.

Sur la base du chiffre d'affaires à fin septembre 2020, des mesures annoncées par les différents gouvernements européens pour lutter contre l'aggravation de la pandémie de Covid-19 et sauf retournement favorable de conjoncture au cours du 4ème trimestre, Econocom anticipe pour l'ensemble de l'année une tendance de chiffre d'affaires globalement similaire à celle observée à fin septembre.

Poursuite de l'amélioration de la rentabilité opérationnelle

Néanmoins, et malgré ce contexte inédit de crise sanitaire et de conjoncture économique dégradée, Econocom confirme l'amélioration de son ROC et maintient l'objectif sur la fin de l'année 2020, soit l'atteinte d'un ROC au moins égal à celui de l'année 2019, et ceci grâce aux initiatives de réductions de coûts et de meilleure sélectivité des affaires qui se sont poursuivies au 3ème trimestre 2020 et se poursuivront au 4ème trimestre.

Accélération du désendettement

Par ailleurs, le groupe a continué ses efforts visant à diminuer son endettement. Celui-ci est en réduction d'environ 200 millions d'euros à date et par rapport à la même période de 2019, confortant ainsi l'objectif d'atteindre une Dette Nette Comptable3 nulle prochainement.

Dans le prolongement du communiqué de presse paru le 27 juillet, Econocom annonce aussi la finalisation de la cession de sa filiale digital.security, spécialiste de la maîtrise des risques numériques, à la société Atos.

Econocom confirme également la réalisation définitive de l'acquisition auprès du groupe Bourbon de la société Les Abeilles, le spécialiste français du remorquage et du sauvetage en haute-mer, tel que présenté par communiqué de presse du 4 septembre.

Prochaine publication : chiffre d'affaires annuel 2020

Econocom mettra à disposition de la communauté financière sur son site internet, son calendrier de publication de l'information financière 2021 courant novembre. Compte-tenu de l'environnement économique incertain, Econocom diffère de 6 mois la présentation de son plan stratégique initialement prévue en février 2021.

1 A normes et périmètre constants

2 Avant amortissement des actifs incorporels d'acquisition

3 Avant prise en compte de la dette induite par l'application d'IFRS16 aux contrats de location (locaux, véhicules...) dont Econocom est preneur.

À PROPOS D'ECONOCOM

Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 40 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 18 pays avec plus de 10 000 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 927 millions d'euros en 2019. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Suivez-nous sur Twitter

Contact relations investisseurs et relations actionnaires :

etienne.jacquet@econocom.com

Contact relations presse :

anne-marie.cravero@econocom.com +33 6 28 49 47 41

Contact agence : Info@Capvalue.fr +33 1 80 81 50 01