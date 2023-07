ECONOCOM : Bonne résistance du groupe dans un contexte conjoncturel défavorable au 1er semestre 2023

Bonne résistance du groupe dans un contexte conjoncturel défavorable au 1 er semestre 2023

Un 1 er semestre conforme aux attentes dans un contexte économique marqué par l'inflation, la hausse des taux et la baisse du marché de la distribution d'actifs digitaux

Chiffre d'Affaires (CA) en hausse 1 de 3,9% à 1 337 millions d'euros

Marge Opérationnelle à 44,2 millions d'euros, soit 3,3% du CA

Résultat Net consolidé à 24,7 millions d'euros

Progression du CA dans toutes les activités. Comme attendu, profitabilité impactée par divers effets conjoncturels.

Le groupe Econocom a réalisé au 1 er semestre 2023 un chiffre d'affaires de 1 337 millions d'euros, en hausse 1 de 3,9 % par rapport à la même période de 2022, toutes les activités contribuant à cette progression. En organique, l'activité est en légère baisse 2 de 0,4% du fait de l'activité P&S. Dans une conjoncture économique adverse, le groupe profite de la contribution des sociétés acquises au cours de l'exercice précédent.

Sur la période, les activités poursuivies ont connu les développements suivants :

• le chiffre d'affaires de Produits & Solutions (P&S) s'établit à 585 millions d'euros, en hausse 1 de 5,5%. P&S a bénéficié de l'intégration réussie des sociétés SEMIC et LYDIS. Après un 1 er semestre 2022 en forte croissance grâce notamment à un retour progressif à la normale de son backlog, l'activité affiche une baisse 2 organique limitée de 2,8% au 1 er semestre 2023, dans un contexte marqué par un marché de la distribution d'actifs numériques en baisse de plus de 10% sur un an et des tensions sur les prix. En conséquence, la Marge Opérationnelle s'établit à 15,9 millions d'euros, soit 2,7% du CA.

• Technology Management & Financing (TMF) affiche un chiffre d'affaires de 498 millions d'euros, en progression 1 de 2,8% dont +0,9% en organique 2 . Comme anticipé lors de la publication du CA du 1 er trimestre 2023, la croissance s'est ralentie au 2 ème trimestre, marquée par moins d'affaires fortement contributrices en CA et en marge qu'au 1 er semestre 2022. Les perspectives commerciales pour les mois à venir permettent toutefois de viser un retour à une croissance plus soutenue au 2 nd semestre. La Marge Opérationnelle ressort à 17,3 millions d'euros, soit un taux de profitabilité de 3,5%.

• Après un 1 er trimestre en légère décroissance, le CA de l'activité Services à fin juin est en progression 1 de 2,6%, purement organique 2 , à 254 millions d'euros. En revanche, la Marge Opérationnelle pâtit de la hausse des coûts de personnel dans l'industrie du numérique en 2023, partiellement répercutée pour l'instant. La Marge Opérationnelle s'établit ainsi à 11,0 millions d'euros, soit une profitabilité de 4,3%. Une meilleure répercussion de ces hausses de coûts devrait permettre à l'activité Services de retrouver une marge plus élevée au 2 nd semestre.

Au total, la Marge Opérationnelle du groupe atteint 44,2 millions d'euros et la profitabilité opérationnelle s'établit à 3,3%.

Les autres produits et charges opérationnels reviennent à -4,7 millions d'euros, soit une réduction de plus de 50% par rapport au montant enregistré pour la même période de 2022.

Le résultat financier, impacté principalement par la hausse des taux d'intérêt (pour 3,5 millions d'euros), ressort à -9,7 millions d'euros. Après une charge d'impôt de -8,4 millions d'euros et un résultat net semestriel des activités non poursuivies bénéficiaire à hauteur de 4,6 millions d'euros suite à la cession d'une activité P&S classée en activités poursuivies en 2022, le résultat net consolidé ressort à 24,7 millions d'euros.

Endettement Financier Net 3 en légère augmentation

L'Endettement Financier Net 3 s'établit à 321 millions d'euros au 30 juin 2023 à comparer à 272 millions d'euros un an plus tôt. La hausse s'explique essentiellement par les acquisitions d'actions propres, le remboursement de prime d'émission et les décaissements relatifs aux acquisitions pour un montant global de 60 millions d'euros, auxquels s'ajoute un accroissement conjoncturel du BFR.

La Dette Opérationnelle, c'est-à-dire l'Endettement Financier Net 3 diminué des encaissements futurs attendus des contrats de location TMF portés au bilan d'Econocom (285 millions d'euros) s'élève à 36 millions d'euros.

Perspectives 2023

Malgré les difficultés conjoncturelles, Econocom maintient ses objectifs 2023 de croissance 1 de son chiffre d'affaires de 5% et d'amélioration de son résultat net consolidé pour l'ensemble de l'année 2023.

Plan Stratégique 2024 - 2028

Econocom poursuit l'élaboration de son plan stratégique avec la rédaction de plans d'actions pour chaque métier et chaque région. Le groupe confirme sa présentation à la communauté financière en novembre prochain à l'occasion d'un Investor Day dédié.

Prochaine publication : réunion d'information sur les résultats semestriels 2023 le 26 juillet prochain

1 Pour les activités poursuivies à normes constantes

2 Pour les activités poursuivies à normes et périmètres constants et en intégrant la croissance organique des sociétés acquises

3 L'Endettement Financier Net inclut les dettes financières courantes et non courantes hors dette induite par l'application d'IFRS16 aux contrats de location (locaux, véhicules…) dont Econocom est preneur.

À PROPOS D'ECONOCOM

Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 49 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 16 pays avec plus de 8 750 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 718 millions d'euros en 2022. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Suivez-nous sur Twitter

Contact relations investisseurs et relations actionnaires :

benjamin.pehau@econocom.com

Contact agence communication financière :

info@capvalue.fr +33 1 80 81 50 00

COMPTE DE RÉSULTAT

(En M€) S1.2022

retraité S1.2023 Chiffre d'affaires 1 286,7 1 337,2 Marge opérationnelle 60,0 44,2 Dotations aux amortissements des actifs incorporels d'acquisition -1,0 -1,2 Autres produits & charges opérationnels -10,2 -4,7 Résultat opérationnel 48,8 38,3 Autres produits financiers 0,3 0,8 Autres charges financières -6,5 -10,5 Résultat avant impôt 42,6 28,6 Impôt -6,6 -8,4 Résultat net des activités poursuivies 36,0 20,1 Résultat net des activités non poursuivies et mises en équivalence -2,2 4,6 Résultat net consolidé 33,8 24,7 Résultat net ajusté 44,8 24,6

BILAN

(En M€) ACTIF 31.12.2022 30.06.2023 Ecarts d'acquisition 554 556 Autres actifs non courants 212 210 Intérêts résiduels dans les actifs donnés en location 165 168 Clients et autres débiteurs 879 854 Autres actifs courants 181 179 Trésorerie et équivalents 405 133 Actifs détenus en vue de la vente 106 53 TOTAL ACTIF 2 502 2 154 (En M€) PASSIF 31.12.2022 30.06.2023 Capitaux propres (part du groupe) 390 389 Intérêts minoritaires 67 63 CAPITAUX PROPRES 457 452 Emprunts obligataires 360 209 Dettes financières 188 245 Engagement brut de valeurs résiduelles financières 103 107 Provisions 59 59 Fournisseurs et autres créditeurs 932 753 Autres passifs 346 317 Passifs détenus en vue de la vente 57 12 TOTAL PASSIF 2 502 2 154

Annexe : Réconciliation entre les données financières publiées à fin S1 2022 publiées dans le rapport semestriel 2022 et celles publiées dans le rapport semestriel 2023.

Le « Publié S1 2022 » correspond au Chiffre d'Affaires et à la Marge Opérationnelle présentés dans le rapport semestriel 2022.

Le « Retraité S1 2022 » correspond au Chiffre d'Affaires et à la Marge Opérationnelle à fin S1 2022 du rapport semestriel 2023 publié ce jour et tient compte des variations d'activités non poursuivies au sens d'IFRS 5 et des changements de présentations comptables. Il sert de base au calcul des taux de croissance à normes constantes.

Le « Pro Forma S1 2022 » correspond au Chiffre d'affaires et à la Marge Opérationnelle à fin S1 2022 retraités corrigés des effets de change et de variations de périmètre (acquisitions et cessions). Il sert de base au calcul des taux de croissance à normes et périmètre constants.

Chiffre d'affaires en M€ Total Groupe TMF P&S Services Publié S1 2022 1 240 499 493 248 Variation du périmètre des activités non poursuivies et autres corrections pour comparabilité 47 -14 61 - Retraité S1 2022 1 287 485 554 248 Impact change -1 - -1 - Variation de périmètre (acquisitions) 58 9 49 - Pro Forma S1 2022 1 343 494 602 248

Marge Opérationnelle en M€ Total Groupe TMF P&S Services Publié S1 2022 58,8 21,6 17,0 20,3 Variation du périmètre des activités non poursuivies et autres corrections pour comparabilité 1,2 - 1,2 - Retraité S1 2022 60,0 21,6 18,1 20,3 Impact change - 0,1 - - Variation de périmètre (acquisitions) 0,9 0,2 0,8 - Pro Forma S1 2022 60,9 21,8 18,9 20,2

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : ymhvZ5hqaGuZmGmeZplsaGdpnGqSmmHJaWnJyWmel5ybbXFjym1pmcjLZnFilmto

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81162-econocom-resultats-semestriels-2023_25072023.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com