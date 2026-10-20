ECONOCOM : 3ème trimestre en croissance totale de 5% ; amélioration graduelle de la dynamique du groupe

Communiqué de presse

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, le 20 octobre 2026

3 ème trimestre en croissance totale de 5% ;

amélioration graduelle de la dynamique du groupe

Chiffres clés

En M€ Sept. 2025 cumulé

retraité 1 Sept. 2026 cumulé Variation publiée Chiffre d'affaires 2 117 2 097 -1,0% de TMF 857 698 -18,6% de P&S 872 1 007 +15,7% de Services 388 392 +0,9%

1 Retraité des variations d'activités non poursuivies.

Angel Benguigui , CEO du groupe Econocom, a déclaré : « Econocom affiche une croissance totale de 5% de son chiffre d'affaires au 3 ème trimestre, dont 3,4% en organique. Ceci témoigne de la résilience du groupe, portée par la diversité de ses activités, de ses géographies et de sa clientèle. Par ailleurs, nous poursuivons avec discipline la transformation du groupe, en accélérant le déploiement de nos offres à plus forte valeur ajoutée avec notamment le domaine Econocom Infrastructure Solutions, tout en maintenant l'excellence opérationnelle comme priorité numéro 1. »

Poursuite de la transformation et retour à la croissance au 3 ème trimestre

Au 30 septembre 2026, Econocom a enregistré un chiffre d'affaires de 2 097 millions d'euros depuis le début de l'exercice, en baisse de 1,0% (baisse de 2,6% en organique), par rapport aux 9 premiers mois de 2025. Le groupe a connu un retour à la croissance sur le seul 3 ème trimestre (+5%) par rapport à la même période l'an passé.

Les réponses coordonnées mises en place depuis le début de l'exercice 2026 afin de limiter les impacts de l'environnement marqué par l'incertitude géopolitique et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement bénéficient aux activités du groupe à un rythme différencié.

Au cours des 9 premiers mois, les activités poursuivies ont connu les développements suivants :

Technology Management & Financing (TMF) affiche un chiffre d'affaires de 698 millions d'euros , en recul de 18,6% (vs. -24,5% au 1 er semestre), principalement dû au maintien de notre approche prudente concernant les opérations autoportées, ceci afin de maîtriser l'endettement financier net. Hors contrats autoportés, la baisse du chiffre d'affaires cumulé à fin septembre est de 6,6% (vs 8% au 1 er semestre).

affiche un chiffre d'affaires de , en recul de 18,6% (vs. -24,5% au 1 semestre), principalement dû au maintien de notre approche prudente concernant les opérations autoportées, ceci afin de maîtriser l'endettement financier net. Hors contrats autoportés, la baisse du chiffre d'affaires cumulé à fin septembre est de 6,6% (vs 8% au 1 semestre). Produits & Solutions (P&S) confirme une forte croissance de 15,7% (vs. 15,8% au 1 er semestre). L'activité enregistre un chiffre d'affaires de 1 007 millions d'euros , bénéficiant également des synergies générées par l'intégration des acquisitions de 2025 réalisées en audiovisuel (11,1% de croissance organique et 4,6% liés aux acquisitions).

confirme une forte croissance de 15,7% (vs. 15,8% au 1 semestre). L'activité enregistre un chiffre d'affaires de , bénéficiant également des synergies générées par l'intégration des acquisitions de 2025 réalisées en audiovisuel (11,1% de croissance organique et 4,6% liés aux acquisitions). L'activité Services est stable avec un chiffre d'affaires à 392 millions d'euros , soit 0,9% de croissance (vs. 2,4% au 1 er semestre).

Ce retour graduel à la croissance confirme la pertinence de la stratégie du groupe dans un marché de la technologie sous tension, pesant à la fois sur la demande et les marges.

Le groupe continue par ailleurs à mettre en œuvre son plan One Econocom notamment au travers des éléments suivants :

Renforcement de la gouvernance du groupe avec la nomination en tant qu'administrateurs de : Monsieur Quentin Bouchard, membre du COMEX, Directeur Général Produits et Services France, et Directeur Général Group Tech & Sécurité Monsieur Israel Garcia, membre du COMEX, Directeur Général Business Development & Strategic Plan et Country Manager Royaume-Uni & Irlande

Par ailleurs, le conseil d'administration propose à l'assemblée générale du 24 novembre la nomination en tant qu'administratrice indépendante de Madame Véronique Torner. Elle apportera au conseil d'administration sa connaissance de l'écosystème numérique, son expérience entrepreneuriale et sa parfaite compréhension du groupe.

Structuration du domaine Econocom Infrastructure Solutions dans le cadre du renforcement de notre positionnement commercial vers des offres à plus forte valeur ajoutée par domaine.

Poursuite des travaux d'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de réduction de l'endettement.

Perspectives de fin d'année

Econocom confirme ses perspectives pour l'exercice 2026, avec une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 2% à 3%.

Prochaine publication : résultats annuels 2026 – 11 février 2027, après Bourse.

À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux.

Présent dans 16 pays avec environ 8 680 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros en 2025. Le groupe est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Tech Leaders, et Family Business.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Contact relations investisseurs et relations actionnaires : benjamin.pehau@econocom.com

Contact communication financière : financial.communication@econocom.com