ECOMIAM : Renforcement du Conseil d'administration

Laurence Etienne et Joël Sauvaget proposés en tant qu'administrateurs à la prochaine Assemblée Générale

Nomination par le Conseil d'administration de Phillipe de Verdalle en tant que censeur soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale

écomiam (code ISIN : FR0013534617 - mnémonique : ALECO), n°3 français[1] de la distribution spécialisée de produits surgelés, annonce que son Conseil d'administration s'enrichit de compétences supplémentaires et indépendantes.

Le Conseil d'administration a décidé de renforcer sa gouvernance en proposant la nomination de Mme Laurence Etienne et de Mr Joël Sauvaget en qualité d'administrateurs. Conformément aux critères fixés par le Code de gouvernance Middlenext, Laurence Etienne aura la qualité d'administratrice indépendante.



Laurence Etienne est depuis 2017 Présidente Directrice Générale de Mars Wrigley en Allemagne. Elle a démarré sa carrière au sein du Groupe Mars en 2009 en charge notamment du réalignement stratégique de Freedent en tant que directrice du marketing France et Belgique. En 2012, elle est nommée Directrice Générale pour la France et la Belgique. Auparavant, Laurence a assuré différentes fonctions au sein de grands groupes du secteur de la Distribution : Marie Surgelés du Groupe Danone, Gillette et Procter & Gamble.

Laurence (48 ans) est diplômée de l'Ecole Supérieur de Commerce de Reims.



Joël Sauvaget, est depuis 2003, à la tête de La Sobreda, plus grande boucherie traditionnelle du pays nantais. Depuis sa reprise l'enseigne a été modernisée et un second point de vente a été créé en 2015. L'entreprise a multiplié par 3 son chiffre d'affaires (9 M€ en 2020). Joël a débuté sa carrière chez Sofibat avant d'intégrer Exta, entreprise spécialisée dans la menuiserie aluminium. Il prend ensuite la direction de la filière accouvage du groupe Ernest Soulard.

Joël (57 ans) est diplômé d'une formation de dessinateur industriel en mécanique à l'école Aristide Brillant de Saint Nazaire.

Par ailleurs, Mr Phillipe de Verdalle, représentant du fonds NOBEL géré par Weinberg Capital Partners[2], a été nommé en qualité de Censeur au Conseil d'administration. Cette nomination fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine Assemblée Générale.

Daniel Sauvaget, Président Directeur Général d'écomiam, commente : « Je suis très heureux d'accueillir de nouveaux membres au sein du Conseil. Leur expérience, leur vision stratégique et la diversité de leurs profils seront des atouts précieux pour accompagner le développement du réseau et pour relever les défis futurs de l'enseigne. »

Sous réserve de la nomination et de la ratification de ces nominations par l'Assemblée Générale du 26 mars prochain, le Conseil d'administration d'écomiam sera ainsi composé :

Daniel Sauvaget, Président du Conseil d'administration

Bernard Claude, administrateur indépendant

Laëtitia Debuyser, administrateur indépendant

Phillipe de Verdalle représentant du fonds NOBEL géré par Weinberg Capital Partners, censeur

Laurence Etienne, administrateur indépendant

Antoine Sauvaget, administrateur

Joël Sauvaget, administrateur

Pauline Sauvaget, administrateur



Prochaine communication : chiffre d'affaires magasins[3] du 2ème trimestre 2020/21, le 7 avril 2021 (après Bourse)

Retrouvez toutes les informations sur www.ecomiam-bourse.com

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% français. Le réseau écomiam, constitué de 37 points de vente fin février 2021, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine.

En 2020, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires de 23 M€, en progression de 56,6% (+33% en organique).

Contacts

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

ecomiam@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 77 Relations presse

ACTUS finance & communication

Vivien FERRAN

vferran@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 34

[1] Sources : Businesscoot - Janvier 2020 en nombre de magasins

[2] Philippe de Verdalle est associé de Weinberg Capital Partners et Directeur général de NOBEL.

[3] Sortie de caisse magasins, représentant plus de 95% du chiffre d'affaires consolidé