ECOMIAM : Redressement progressif de la rentabilité et renforcement de la trésorerie en 2023/24

Résultats annuels 2023/24

Chiffre d'affaires magasins en retrait de 3,3% qui traduit la rationalisation du réseau

Marge commerciale brute 2023/24 à 38,8% avec un 2 nd semestre à 40,1% conformément à la feuille de route

Résultat d'exploitation du réseau positif à 2,9 M€

Redressement progressif de la rentabilité d'exploitation du Groupe et du résultat net

Renforcement de la trésorerie disponible à 3,9 M€ pour soutenir le plan de développement ambitieux

Chiffre d'affaires magasins du 1 er trimestre 2024/25 stable malgré la fin de la rationalisation du réseau

Nomination de Florent Serre au poste de Directeur Administratif et Financier

écomiam (code ISIN : FR0013534617 – mnémonique : ALECO), n°3 français [1] de la distribution spécialisée de produits surgelés , publie ses résultats annuels audités au titre de l'exercice 2023/24 (clos le 30 septembre 2024) arrêtés par le Conseil d'administration le 29 janvier 2025 et son chiffre d'affaires non audité du 1 er trimestre 2024/25 (du 1 er octobre au 31 décembre 2024). Le rapport financier annuel 2023/24 sera mis à la disposition du public au plus tard le 31 janvier 2025.

Daniel Sauvaget, Président Fondateur d' écomiam , déclare : « Je suis convaincu du bien-fondé de nos choix et des actions mises en œuvre pour redresser la performance économique d' écomiam .

Au-delà, écomiam confirme chaque jour sa raison d'être et son positionnement précurseur en demeurant le seul distributeur alimentaire qui permet aux consommateurs de maitriser son budget tout en ayant l'assurance de servir l'écosystème de notre pays. »

Christophe Vasseur, Directeur Général Délégué d' écomiam , ajoute : « Nous poursuivons notre avancée dans la mise en œuvre de notre plan stratégique, dont les premières initiatives commencent à porter leurs fruits. Durant cet exercice, notre performance opérationnelle a enregistré une amélioration notable, appuyée par une stratégie orientée vers une croissance rentable et durable pour écomiam . Bien que des ajustements restent nécessaires dans le déploiement de certaines actions, nous progressons dans la bonne direction et demeurons confiants quant à la réalisation de nos objectifs 2028. »

En K€ - normes françaises – données auditées 2022/23 2022/23 comparable 2023/24 [2] Chiffre d'affaires

- dont chiffre d'affaires magasins 41 435

40 432 41 435 40 370

39 096 Marge commerciale brute (surgelés & emballages)

% du chiffre d'affaires magasins 16 062

39,7% 15 180

38,8% Résultat d'exploitation du réseau [3]

% du chiffre d'affaires magasins 3 165

7,8% 2 868

7,3% Résultat d'exploitation (avant amort. des écarts d'acquisition) (3 648) (4 520) (3 121) Résultat financier (557) (557) (53) Résultat exceptionnel (852) - - Impôts (233) (233) (11) Résultat net de l'ensemble consolidé (5 310) (5 310) (3 186)

Chiffre d'affaires magasins en ligne avec la trajectoire de la feuille de route 2024

Au titre de l'exercice 2023/24, écomiam réalise un chiffre d'affaires magasins de 39,1 M€ en repli de 3,3%

(-2,9% à surface de vente constante). Durant cette période, écomiam a poursuivi sa stratégie dynamique de gestion de son réseau avec 12 fermetures de magasins non rentables et l'ouverture de 6 nouveaux points de vente dont le potentiel confirmé par les premiers mois d'exploitation compense largement les fermetures.

La stratégie s'est concentrée sur la densification des zones à forte pénétration via un déploiement en spirale. Ainsi au 30/09/2024, le réseau est constitué de 61 points de vente contre 67 un an auparavant.

Les actions orientées vers le trafic en magasin et la fidélisation des clients, déployées dans le cadre de la feuille de route, commencent à porter leurs fruits. Elles se traduisent par une évolution de la fréquentation trimestrielle en magasin en augmentation significative de 9 points entre le début et la fin de l'exercice 2023/24, à surface constante. Cette performance s'appuie notamment sur le positionnement de l'enseigne : « Le Bonheur de manger Français au meilleur prix », répondant ainsi aux préoccupations des consommateurs français.

Enfin, le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2023/24 s'élève à 40,4 M€, en retrait de 2,6%, incluant les autres revenus (refacturation au réseau des achats d'équipement).

Forte amélioration de la marge commerciale brute au 2 nd semestre 2023/24

Comme annoncé, écomiam affiche une forte progression de sa marge commerciale brute qui atteint 40,1% au 2 nd semestre de l'exercice 2023/2024, soit une amélioration de +2,6 points par rapport au 1 er semestre de l'exercice. Après avoir touché un point bas à 37,5%, cette performance résulte d'une gestion rigoureuse des actions commerciales, parfaitement alignées avec les attentes des consommateurs. Sur l'ensemble de l'exercice 2023/24, le taux de marge commerciale brute s'établit à 38,8%, en très léger recul de 0,6 point par rapport à 2022/23.

Ainsi, le résultat d'exploitation du réseau, avant charges de structure, s'élève à 2,9 M€ sur l'exercice 2023/24, en léger repli par rapport à l'exercice précédent (-297 K€), grâce à l'amélioration progressive à partir du 2 nd semestre 2023/24.

Forte amélioration de la performance opérationnelle grâce à des coûts marketing divisés par 2

Conformément à la feuille de route présentée en janvier 2024, écomiam a fortement réduit ses dépenses de communication, divisées par 2 à 1,2 M€, fruit d'une réallocation stratégique vers des campagnes eCRM et de relations presse visant à augmenter la fréquentation en magasins.

Ces efforts de rationalisation et d'optimisation permettent, comme anticipé, une nette amélioration de la performance opérationnelle 2023/24. Ainsi, l'Excédent Brut d'Exploitation est en amélioration à -1,6 M€ (vs -2,2 M€) et le résultat d'exploitation consolidé ressort à -3,1 M€ (vs -3,6 M€). Sur une base d'un résultat d'exploitation 2022/23 à méthode comparable [4] , le résultat d'exploitation 2023/24 s'améliore de 1,4 M€, avec une perte pratiquement divisée par 2 au 2 ème semestre 2023/24.

Après prise en compte du résultat financier et de la charge d'impôts non significatifs, le résultat net part du Groupe de l'exercice 2023/24 s'élève à -3,2 M€ en forte amélioration de 2,1 M€ (vs -5,3 M€).

Situation financière renforcée pour soutenir un plan développement ambitieux

Au cours de l'exercice, écomiam , a renforcé ses fonds propres et sa trésorerie à hauteur de 5,0 M€ (produit net) dans le cadre d'une augmentation de capital souscrite par des investisseurs institutionnels et particuliers. Ainsi, au 30 septembre 2024, les capitaux propres consolidés s'élèvent à 6,8 M€, pour une trésorerie disponible de 3,9 M€ et une dette financière de 2,0 M€ (dont 0,3 M€ de crédit-bail et 1,4 M€ de dettes bancaires à plus d'un an).

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2024/25

Au 1 er trimestre 2024/25, écomiam réalise un chiffre d'affaires magasins stable à 11,1 M€ par rapport au 1 er trimestre 2023/24, ce qui constitue une très bonne performance d'autant plus que le réseau est passé de 69 à 63 points de vente sur la période. A surface de vente constante, l'activité progresse de 2%, soutenue par une augmentation de la fréquentation magasin de 3,2% à surface de vente constante et ce, malgré un environnement concurrentiel exacerbé.

Cette performance confirme la dynamique positive de l'activité, qui s'améliore trimestre après trimestre, en cohérence avec les objectifs stratégiques du Groupe.

Perspectives et développements

La feuille de route déployée depuis le début de l'exercice 2023/24, avec des priorités clairement définies dans le but de générer rapidement un retour sur investissements, se poursuit afin d'engager durablement écomiam sur la voie de la croissance rentable. Ainsi, le Groupe est confiant dans la réalisation de ses ambitions 2028 qui visent à atteindre un réseau de 100 magasins, avec un chiffre d'affaires d'environ 100 M€, ce qui devrait conduire à un résultat d'exploitation de l'ordre de 4 M€.

Nomination de Florent Serre en qualité de Directeur Administratif et Financier Groupe

Florent Serre, a rejoint écomiam début 2025 en qualité de Directeur Administratif et Financier, à la suite du départ de Pauline Sauvaget prévu fin février 2025, pour d'autres projets personnels. Pauline Sauvaget reste membre du Conseil d'Administration.

40 ans, diplômé de l'Ecole de Management de Lyon (emlyon business school), Florent Serre possède 15 ans d'expérience en finance dans le secteur de la distribution (Groupe Casino, Lacoste) en charge de différentes missions tant en France qu'à l'international (Vietnam, Hong Kong et Corée du Sud).

Retrouvez toutes les informations sur www.ecomiam-bourse.com

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés authentiquement d'origine France. Le réseau écomiam , constitué de 63 points de vente au 31 décembre 2024, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine. En 2024, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires magasins de 39,1 M€.

