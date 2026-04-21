ECOMIAM : écomiam confirme sa dynamique commerciale et anticipe une poursuite de l'amélioration de sa rentabilité au titre du premier semestre 2025/26

Chiffre d'affaires du premier semestre 2025/26 en croissance de +6,0% à surface de vente constante

Amélioration progressive des indicateurs de rentabilité, portée par le déploiement des actions de performance

écomiam (code ISIN : FR0013534617 – mnémonique : ALECO), n°3 français [1] de la distribution spécialisée de produits surgelés , publie son chiffre d'affaires [2] du premier semestre de l'exercice 2025/26 (période du 1 er octobre 2025 au 31 mars 2026).

En K€ - normes françaises – données non auditées

Chiffre d'affaires 2 2024/25 2025/26 Variation Variation comparable 1 er trimestre (1 er octobre au 31 décembre) 11 115 11 205 +0,8% +7,0% 2 ème trimestre (1 er janvier au 31 mars) 9 371 9 171 -2,1% +4,8% 1 er semestre (1 er octobre au 31 mars) 20 486 20 376 -0,5% +6,0%

Un premier semestre solide dans un contexte de consommation contraint

Au cours du premier semestre de l'exercice 2025/26, écomiam maintient une dynamique commerciale solide, à surface de vente constante, avec un chiffre d'affaires magasins en croissance de 6,0% à 20,4 M€. En données publiées, le chiffre d'affaires ressort en recul très limité de 0,5% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette évolution reflète les actions de rationalisation du réseau engagées par le Groupe, visant à concentrer son parc magasins sur les points de vente les plus performants (56 magasins au 31 mars 2026 contre 62 un an plus tôt).

Au deuxième trimestre 2025/26, le chiffre d'affaires ressort en progression de +4,8% à périmètre comparable (-2,1% en données publiées), malgré un environnement de consommation des ménages dégradé, notamment sous l'effet des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

L'évolution de l'activité sur le premier semestre 2025/26 est notamment soutenue par une hausse du panier moyen de +6,6% (à surface de vente constante).

Avec un réseau constitué de 56 points de vente au 31 mars 2026, le Groupe concentre à court terme ses efforts sur l'amélioration continue de la performance de son parc magasins.

Perspectives

Les effets des actions engagées devraient se matérialiser dès les résultats du premier semestre 2025/26. Par ailleurs, le Groupe s'attend à maintenir un niveau de marge brute solide, autour de 40,4%.

Parallèlement, le Groupe poursuivra l'optimisation de son modèle de distribution, notamment à travers l'expérimentation du format shop-in-shop, dont les enseignements viendront nourrir les orientations stratégiques futures.

Dans ce contexte, écomiam confirme sa volonté de conjuguer discipline opérationnelle, sélectivité dans ses investissements et adaptation de son modèle aux nouvelles attentes de consommation, afin de soutenir une trajectoire de croissance rentable et durable.

Christophe Vasseur, Directeur Général Délégué d'écomiam, commente : « La performance du premier semestre 2025/26 illustre la résilience du modèle écomiam dans un environnement de consommation toujours contraint. La croissance à périmètre comparable, portée notamment par la progression du panier moyen, confirme la pertinence de notre positionnement. En parallèle, nous poursuivons avec discipline le déploiement de notre plan de performance, dont les premiers effets sont attendus dès ce semestre. »

Retrouvez toutes les informations sur www.ecomiam-bourse.com

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés authentiquement d'origine France. Le réseau écomiam , constitué de 56 points de vente au 31 mars 2026, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine. En 2025, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires magasins de 38,2 M€.

Contacts

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

ecomiam@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 77 Relations presse

ACTUS finance & communication

Fatou-Kiné N'DIAYE

fndiaye@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 34

[1] Sources : Etude Xerfi – février 2023 en nombre de magasins

[2] Sortie de caisse magasins et ventes corners, représentant plus de 95% du chiffre d'affaires consolidé