ECOMIAM : écomiam annonce l'approbation de son Document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de son projet d'introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth(R) à Paris

écomiam, n°3 français[1] de la distribution spécialisée de produits surgelés, annonce l'approbation de son Document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro I. 20-022, en date du 7 septembre 2020.

Ce Document d'enregistrement constitue la première étape du projet d'introduction en Bourse d'écomiam sur le marché Euronext Growth® à Paris, sous réserve des conditions de marché et de la délivrance par l'AMF d'une approbation sur le Prospectus relatif à l'opération.

Daniel Sauvaget, Fondateur et Président-Directeur Général d'écomiam, commente ce projet : « La perspective de l'introduction en Bourse ouvre une nouvelle étape dans l'histoire d'écomiam. En 10 ans, notre concept novateur a séduit les consommateurs des régions Bretagne et Pays de la Loire. Cette nouvelle étape clé permettra au Groupe d'accompagner les futurs créateurs de point de vente du réseau sur l'ensemble des régions de France métropolitaine et de préserver notre indépendance et nos valeurs. »

Le succès du premier réseau éthique et accessible

Créée en 2009, écomiam est une entreprise familiale, spécialisée dans la distribution de produits frais surgelés. Le Groupe s'appuie sur des convictions fortes, à l'écoute des nouveaux besoins des consommateurs et sur un modèle économique précurseur.

Ainsi, l'offre d'écomiam s'inscrit dans une démarche délibérément éco-responsable avec une proposition de valeur différenciante, caractérisée par :

Des produits frais surgelés, pour l'essentiel bruts, c'est-à-dire non transformés, en adéquation avec une tendance de plus en plus forte pour le « Bien manger » et le « Fait maison »,

Un approvisionnement 100% français pour une offre à la fois qualitative, garantissant la traçabilité de ses produits, et éthique grâce à la valorisation des filières agroalimentaires régionales et locales,

Une totale transparence sur les marges avec un étiquetage affichant le prix d'achat payé aux fournisseurs, la marge distributeur revenant à écomiam et la TVA reversée à l'État,

et la TVA reversée à l'État, Une politique tarifaire claire et sans promotion, avec la mise en place de prix justes, attractifs et stables pour des périodes de 6 mois, en cohérence avec la politique menée avec ses fournisseurs, à qui le Groupe souhaite offrir une grande visibilité,

Des emballages réduits au strict minimum, valorisant au mieux le produit et sans marketing superflu,

Une application mobile innovante permettant, en scannant le code barre ou le QR Code, d'avoir accès à toutes les informations utiles sur le produit (apport nutritionnel, conseils de préparation, idées recettes, etc.).

Fort d'une offre produits et d'un concept novateurs, écomiam se démarque de la concurrence en captant des parts de marché non seulement sur le segment des produits surgelés mais également sur les produits frais. Ainsi, dans le Finistère, les 9 magasins écomiam détiennent déjà 75% de part de marché sur leurs zones de chalandise respectives là où, traditionnellement, les acteurs de la distribution spécialisée se partagent en moyenne 1/3 du marché.

Une démarche volontaire en matière de responsabilité sociale et environnementale

écomiam a engagé une démarche récente en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE) qui s'est traduite par l'obtention, en juillet 2020, d'un rapport de notation ESG (Environnement, Social et gouvernance) par l'agence d'analyse extra-financière EthiFinance. Cette notation portant sur l'année 2019 correspond à un niveau de performance extra financière « avancé » dans l'échelle de notes EthiFinance[2] (référentiel de Gaïa Rating).

Un modèle de commission-affiliation vertueux, collaboratif et pérenne

Le réseau est aujourd'hui composé de 27 points de vente (5 magasins en propre et 22 magasins affiliés) implantés principalement en régions Bretagne et Pays de la Loire. Le Groupe dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 48H sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine.

La constitution du réseau s'appuie sur un modèle économique collaboratif et pérenne, la commission affiliation qui permet, entre autres, un contrôle total du concept écomiam. Par ailleurs, ce modèle rencontre un fort succès puisque 2/3 des affiliés détiennent plusieurs points de vente et le Groupe a reçu plus de 260 demandes spontanées d'affiliation.

Compte-tenu de l'engouement constaté autour de ce modèle d'organisation, le réseau de distribution d'écomiam s'est rapidement développé et a généré 34% de croissance lors de l'exercice clos au 30 septembre 2019 pour un chiffre d'affaires de 14,7 M€[3] (+23% en organique) et encore +46%[4] de croissance au 1er semestre clos le 31 mars 2020 (+34% en organique). A fin septembre 2020, écomiam ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 22 M€, soit une croissance de 50% (+40% en organique), et un résultat d'exploitation de plus de 250 K€, multiplié par plus de 2 en un an.

En juillet 2020, écomiam a ouvert son premier magasin affilié en dehors de son bassin d'origine à Saint-Paul-lès-Dax (région Nouvelle-Aquitaine). Cette ouverture inaugure une nouvelle étape dans le développement de l'enseigne dont l'ambition est de réaliser 50% des ouvertures hors Bretagne dès 2021.

Une stratégie ambitieuse et raisonnée d'accélération des ouvertures de magasins sur la plupart des régions de France métropolitaine

Sur un marché de la distribution de produits surgelés de 7 milliards €, écomiam entend capitaliser sur son positionnement différenciant en adéquation avec les nouvelles tendances de consommation. Le Groupe entend poursuivre, de façon ordonnée, son développement rapide sur l'ensemble du territoire national, visant en priorité la région Nouvelle-Aquitaine.

Avec l'ambition d'ouvrir 20 nouveaux points de vente par an au cours des 5 prochaines années (incluant un investissement unitaire d'écomiam de 50 K€ et un budget marketing digital de 6 K€ par nouvelle ouverture), le réseau écomiam devrait atteindre environ 125 points de vente en 2025 et consolider sa place de n°3 français.

Ainsi, écomiam prévoit de maintenir au cours des 5 prochaines années un rythme soutenu de croissance et vise 110 M€[5] de chiffre d'affaires à l'horizon 2025, multiplié par 5 en 5 ans. Cette croissance devrait conduire à un résultat d'exploitation de l'ordre de 7 M€ en 2025 contre 250 K€ attendu en 2020, soit une marge opérationnelle supérieure à 6%.

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% français. Le réseau écomiam, aujourd'hui constitué de 27 points de ventes, dispose d'une offre « Click & Collect » et de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine. En 2019, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires de 14,7 M€, en progression de 34% (+23% en organique).

écomiam est qualifiée Bpifrance Entreprise innovante

