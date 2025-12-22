ECOMIAM : Chiffre d'affaires 2024/25 : amélioration de la dynamique commerciale au second semestre

écomiam (code ISIN : FR0013534617 – mnémonique : ALECO), n°3 français [1] de la distribution spécialisée de produits surgelés , publie son chiffre d'affaires magasins non audité au 30 septembre 2025.

En K€ - normes françaises – données non auditées

Chiffre d'affaires magasins [2] 2023/24 2024/25 Variation Variation

comparable 1 er semestre (1 er octobre au 31 mars) 21 144 20 513 -3,0% -3,1% 2 ème semestre (1 er avril au 30 septembre) 17 952 17 704 -1,4% +1,3% Dont 3 ème trimestre (1 er avril au 30 juin) 9 406 9 159 -2,6% +0,3% Dont 4 ème trimestre (1 er juillet au 30 septembre) 8 546 8 545 - +2,4% 12 mois (1 er octobre au 30 septembre) 39 096 38 217 -2,2% -1,1%

écomiam enregistre un chiffre d'affaires magasins de 38,2 M€ sur l'exercice 2024/25 en repli limité de 2,2% (-1,1% à périmètre comparable) dans un environnement de consommation particulièrement anxiogène tout au long de l'exercice. Malgré ce contexte, l'activité affiche une nette amélioration au second semestre, avec un retour en territoire positif à périmètre comparable (+1,3%), soutenu par une dynamique séquentielle favorable : 3 ème trimestre 24/25 à +0,3% et 4 ème trimestre 24/25 à +2,4%.

Les nouvelles ouvertures témoignent par ailleurs de la résilience du concept et de la pertinence des nouvelles implantations : les 10 derniers magasins ouverts réalisent un chiffre d'affaires moyen supérieur de 20% à celui des 20 magasins fermés récemment. L'optimisation du réseau se poursuit avec la fermeture de 8 magasins à faible potentiel et l'ouverture de 4 points de vente portant ainsi le réseau à 57 magasins au 30/09/2025 contre 61 un an auparavant.

Perspectives et développements

Comme annoncé, écomiam a renforcé son plan de performance opérationnelle au cours du second semestre afin de soutenir durablement la rentabilité, autour de 4 leviers structurants :

Développement de la marge commerciale en valeur et en taux à surface de vente constante grâce à l'enrichissement de l'offre et à l'optimisation des prix ;

Réduction des charges de structure, incluant une baisse de la masse salariale et une rationalisation des dépenses marketing et informatiques ;

Optimisation continue du réseau ;

Déploiement d'un modèle shop-in-shop ( corners ), avec plusieurs enseignes nationales de jardinerie, testé dans une dizaine de points de vente pilotes avant extension.

Ainsi, pour l'exercice 2024/25, écomiam anticipe une amélioration de la marge brute commerciale tant en valeur qu'en taux par rapport à l'exercice précédent.

Enfin, les actions engagées dans le cadre du plan de performance devraient générer 2,3 M€ d'économies annuelle, dont 2/3 structurelles et sans investissement additionnel, pour un coût de mise en œuvre estimé à 1,0 M€, dont 80% sans impact cash. Les premiers effets sur les résultats sont attendus dès le 1 er semestre de l'exercice 2025/26.

Christophe Vasseur, Directeur Général Délégué d' écomiam , commente : « L'amélioration progressive observée au second semestre, avec un retour en positif à périmètre comparable, confirme la pertinence des actions engagées. Notre priorité est claire : renforcer la performance opérationnelle. Les mesures déployées nous permettent d'aborder 2025/26 avec des bases consolidées et les premiers résultats de nos efforts en matière de performance, dans une démarche pragmatique et responsable. »

Retrouvez toutes les informations sur www.ecomiam-bourse.com

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés authentiquement d'origine France. Le réseau écomiam , constitué de 57 points de vente au 30 septembre 2025, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine. En 2025, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires magasins de 38,2 M€.

Contacts

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

ecomiam@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 77 Relations presse

ACTUS finance & communication

Fatou-Kiné N'DIAYE

fndiaye@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 34

[1] Sources : Etude Xerfi – février 2023 en nombre de magasins

[2] Sortie de caisse magasins, représentant plus de 95% du chiffre d'affaires consolidé. Les données du 1er trimestre et du 2ème trimestre ont été ajustées à la suite des travaux de clôture des comptes semestriels