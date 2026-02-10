Ecolab prévoit un bénéfice supérieur aux estimations pour 2026 en raison d'une forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ecolab ECL.N a prévu mardi un bénéfice pour l'année en cours supérieur aux estimations de Wall Street, car il s'attend à ce que la croissance de ses segments d'activité stimule la demande pour ses technologies et services qui comprennent le nettoyage, la désinfection et le refroidissement.

L'essor des centres de données a considérablement augmenté la consommation d'eau, car les unités de traitement graphique à forte puissance utilisées pour l'IA et d'autres calculs à haute performance ont des besoins de refroidissement plus importants que les serveurs conventionnels.

Ecolab fournit des services et des produits qui aident les centres de données à réduire leur consommation d'eau ainsi que les coûts de l'eau et de l'énergie.

" Nous nous attendons à ce que l'impact des stocks des distributeurs se normalise largement au premier trimestre 2026, les pressions dans les industries de base et le papier s'atténuant progressivement au cours des prochains trimestres ", a déclaré le directeur général Christophe Beck.

"Combiné à de fortes signatures de nouveaux contrats et à la poursuite de la dynamique de nos moteurs de croissance, nous nous attendons à ce que la croissance des volumes revienne à 1 % à la fin du premier trimestre", a ajouté M. Beck.

La société s'attend à bénéficier de son acquisition de l'unité électronique d'Ovivo l'année dernière, pour un montant de 1,8 milliard de dollars , dans le but d'étendre sa technologie d'eau ultra-pure pour la fabrication de semi-conducteurs, dans le contexte d'une demande croissante de puces avancées et d'IA.

L'entreprise de solutions pour l'eau a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les ventes déclarées augmentent de 7 % à 9 %, tandis que les ventes organiques devraient augmenter de 3 % à 4 % en 2026.

La société basée à Saint Paul, dans le Minnesota, prévoit un bénéfice ajusté compris entre 8,43 dollars par action et 8,63 dollars par action pour 2026, dont le point médian est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 8,46 dollars.

Pour le trimestre en cours, Ecolab prévoit un bénéfice ajusté compris entre 1,67 $ par action et 1,73 $ par action, alors que les analystes tablaient sur 1,69 $ par action.