Ecolab manque ses prévisions de bénéfices trimestriels en raison d'une baisse de la demande pour ses solutions dans le domaine de l'eau

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Ecolab ECL.N , spécialisée dans les solutions pour l'eau, a manqué mardi ses prévisions de bénéfices pour le trimestre en cours, pénalisée par la faiblesse persistante de la demande des entreprises, telles que les industries de base et le papier.

Les actions de la société ont chuté de 3,5% dans les échanges du matin.

L'industrie manufacturière américaine s'est contractée pour un sixième mois consécutif en août, les usines faisant face aux retombées des tarifs d'importation de l'administration Trump, ce qui a affaibli la demande de services d'eau.

La société prévoit que le bénéfice ajusté du quatrième trimestre se situera entre 2,02 et 2,12 dollars, dont le point médian est inférieur à l'estimation des analystes de 2,08 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Ecolab a également réduit sa prévision de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année 2025 à une fourchette comprise entre 7,48 et 7,58 dollars par action, contre une fourchette précédente de 7,42 à 7,62 dollars par action.

Son bénéfice net du troisième trimestre a chuté d'environ 20,5 % à 535 millions de dollars, principalement en raison de la comparaison avec le gain de l'année dernière sur la vente de son activité mondiale de solutions chirurgicales.

Les ventes du plus grand segment d'Ecolab, l'unité mondiale de l'eau - qui comprend les industries légères et lourdes, l'alimentation et les boissons, et le papier - ont augmenté de 2,9 % pour atteindre 1,95 milliard de dollars.

Dans le même temps, les ventes de son segment institutionnel et spécialisé, qui fabrique des produits de nettoyage et d'assainissement pour les restaurants à service rapide et les détaillants en alimentation, ont augmenté de 1,2 % à 1,55 milliard de dollars par rapport à l'année précédente.

En août, la société a déclaré qu'elle achèterait l'unité électronique d'Ovivo pour environ 1,8 milliard de dollars en espèces afin de développer sa technologie d'eau ultra-pure pour la fabrication de semi-conducteurs, alors que la demande de puces avancées et d'intelligence artificielle augmente.

L'essor des centres de données a considérablement augmenté la consommation d'eau, car l'IA et les GPU de calcul à haute performance nécessitent plus de refroidissement que les serveurs conventionnels.

La société basée à Saint Paul, dans le Minnesota, a enregistré un bénéfice de 2,07 dollars par action sur une base ajustée pour les trois mois se terminant le 30 septembre, ce qui est conforme aux estimations.