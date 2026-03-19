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Ecolab est sur le point de racheter la société de refroidissement de centres de données de KKR pour un montant pouvant aller jusqu'à 5 milliards de dollars, selon le WSJ
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 21:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de KKR au paragraphe 4)

Ecolab ECL.N est sur le point de conclure un accord avec KKR KKR.N pour l'acquisition de CoolIT Systems, une société spécialisée dans le refroidissement des centres de données, pour un montant compris entre 4,5 et 5 milliards de dollars, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

La transaction pourrait être annoncée dès la semaine prochaine, a ajouté le rapport.

Les actions de la société de solutions pour l'eau étaient en baisse de 2,4 % à 255,49 $ dans les échanges de l'après-midi.

Ecolab n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters, tandis que KKR s'est refusé à tout commentaire.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ECOLAB INC
258,690 USD NYSE -1,20%
KKR & CO
90,610 USD NYSE -0,04%
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