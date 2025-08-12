Ecolab acquiert les activités électroniques d'Ovivo pour 1,8 milliard de dollars

Ecolab ECL.N a déclaré mardi qu'elle allait acquérir les activités électroniques de la société de solutions pour l'eau Ovivo pour un montant d'environ 1,8 milliard de dollars en espèces.