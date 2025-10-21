Ecofi : quels sont les obstacles potentiels à la poursuite de la hausse de l'or ?

(AOF) - Florent Wabont, économiste chez Ecofi, s'est interrogé sur les obstacles potentiels à la poursuite de l'ascension fulgurante de l'or. Il explique que "l'atténuation des propos sur le front de la guerre commerciale pourrait contribuer à abaisser la pression sur le dollar." Florent Wabont rappelle que les craintes que dollar puisse perdre un peu de son hégémonie ont bénéficié au métal jaune. "En l'absence de substitut évident, l'or devient une alternative face à cette instabilité," ajoute-il.

Florent Wabont souligne par ailleurs que "la capacité des obligations souveraines américaines à pouvoir protéger les portefeuilles d'une baisse des marchés d'actions ou d'un événement adverse tient au niveau de corrélation entre ces deux classes d'actifs ". "Autrefois nulle, voire négative, cette corrélation est désormais positive selon la fréquence retenue, en tout cas moins favorable, " note le spécialiste.

L'or est ainsi un concurrent direct des obligations souveraines américaines pour prétendre à la diversification des risques. Selon lui, un apaisement des menaces à l'encontre de la Fed serait également de nature à limiter le mouvement, tout comme plus de visibilité sur la dynamique de l'inflation américaine.

Comme autres obstacles potentiels à une poursuite de la hausse de l'or, l'économiste cite le ralentissement des achats des banques centrales et une fatigue des investisseurs face à la hausse continue des cours.

"Une moindre concentration des indices boursiers américains sur la thématique de l'IA pourrait aussi amener à reconsidérer le risque de bulle et par la même occasion réorienter certains flux car, faut-il le rappeler, tout ce qui est investi dans l'or ne l'est pas ailleurs sur les marchés cotés ou dans l'économie réelle", ajoute-il enfin.

En toute hypothèse, l'ascension de l'or pourrait techniquement se poursuivre, mais pour l'économiste, le sol sur lequel repose cette poussée est hautement mouvant.