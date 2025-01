Ecofi envisage un "rebond conjoncturel" en zone euro en 2025

(AOF) - " Le cycle d'assouplissement des Banques centrales a débuté en 2024 " et cela a " conduit à une surperformance des actifs risqués, tout particulièrement outre-Atlantique et sur les marchés émergents ". Telle est la conclusion d'Olivier Guillou directeur de la gestion d'EcoFi dans son bilan de l'année écoulée. " La marche en avant des indices boursiers américains n'a pas connu de répit, soutenue par une incroyable progression des acteurs de la technologie". L'Europe "est à la peine, engluée par les crises politiques, énergétiques, le ralentissement chinois et l'absence de compétitivité ".

"Les performances des marchés indiquent une forme de déni du risque géopolitique à l'exception de l'or, en hausse", ajoute le gérant.

"Début 2025, la tendance devrait être similaire avec des points d'appui sur les baisses de taux, l'activisme budgétaire et une éventuelle reprise de la croissance en zone Euro", conclut-il. "Ce rebond conjoncturel que personne ou presque n'anticipe pourrait, selon nous, constituer une surprise", "c'est en tout cas l'un des vœux que nous formulons".